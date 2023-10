Grzegorz Borys poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał czerwoną notę

Policja nie ustaje w poszukiwaniach 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzanego w sprawie zabójstwa 6-latka z Gdyni. W poniedziałek rano wysłano nowy alert RCB. „Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Gdańska, Gdyni i Chwaszczyna” – apelowały służby.

Tego samego dnia Interpol – międzynarodowa, działająca w 195 krajach, organizacja policji pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości – wydała czerwoną notę. Czerwona nota jest informacją dla organów ścigania na całym świecie o konieczności zlokalizowania i tymczasowego aresztowania poszukiwanej osoby.

Gdynia. Poszukiwania Grzegorza Borysa. Nowe informacje

Około godziny 12 wśród służb zapanowało „duże poruszenie – donosi TVN24. – Znaczne środki przemieściły się w pobliże miejsca, gdzie tuż po znalezieniu ciała sześciolatka rozpoczęto obławę – relacjonuje reporter stacji.

Pojawiają się jednak obawy, że Borys wymknął się służbom. Policja nie ujawnia swoich działań, bo – jak nieoficjalnie ustalił Onet – funkcjonariusze zdają sobie sprawę, że poszukiwany może śledzić zarówno komunikaty jak i doniesienia medialne. — Nie wiem, może go to dodatkowo napędza, że o nim jest głośno. Facet już pokazał, do czego jest zdolny. Nie wiadomo, co mu strzeli do głowy — mówi portalowi jeden z policjantów.

Pomorska policja wdała nowy komunikat w związku ze zbliżającą się uroczystością związaną z dniem Wszystkich Świętych. „Kontynuowana jest szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowane są wszelkie dostępne siły i środki w celu zlokalizowania poszukiwanego mężczyzny” – przekazano.

Nowy komunikat policji ws. poszukiwań Grzegorza Borysa

Służby apelują, by osoby, które wybierają się w najbliższych dniach w rejon nekropolii, stosowali się do alertów RCB oraz apeli policjantów. „Zwracamy się z prośbą w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo o nieskracanie sobie drogi dojścia w rejon nekropolii przez tereny leśne okalające trójmiejskie cmentarze. Prosimy o korzystanie z głównych dróg do nich prowadzących” – czytamy.

Policja zwróciła się także do osób, które dysponują informacjami o Grzegorzu Borysie, by przekazywali je policjantom. „Każda informacja jest przez policjantów sprawdzana, nawet jeśli nie mamy pewności, że polega na prawdzie, warto przekazać ją policjantom. Tylko celowe wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy jest przestępstwem” – zaznaczono.

