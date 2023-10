Poseł Polski 2050 pochwalił się niezwykłymi zbiorami. Zareagował „król Twittera”

„30 października to szczególna radość” – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Zimoch. Dodał m.in. hasztagi „las” oraz „grzyby”. Poseł Polski 2050 wpisy zamieścił zarówno w serwisie „X” (dawny Twitter), jak i na Facebooku oraz Instagramie.

Tomasz Zimoch chwali się grzybami

Na fotografii w pierwszej platformie grzybów widać było znacznie więcej. Zimoch zamieścił tam też hasztag: „chwila oddechu”. Z kolei na dwóch kolejnych serwisach społecznościowych były komentator wstawił zdjęcie w lesie z jednym grzybem i zamieścił hasztag: „prawdziwki”. Zimoch sam o sobie pisze, że jest „prawdziwym grzybiarzem”. „Zakosy Zimocha są wręcz legendarne” – dodaje.

W 2020 r., kiedy wybrał się na grzyby, oprócz prawdziwków znalazł też kilka niewybuchów. „Grzybów i niestety pozostałości po wojsku w lasach. Zapach prawdziwków rozsadza nozdrza, a niewybuchy... rozsadzają saperzy! Dzisiaj strażnicy leśni opowiedzieli mi, co z niewybuchami potrafią czynić głupcy. Skóra cierpnie! Dobrej jesieni!” – pisał wówczas polityk. Kilka dni później przekonywał, że grzyby to „najlepszy relaks świata”.

Janusz Piechociński o grzybach



Najnowsze zbiory Zimocha docenił inny znany grzybiarz Janusz Piechociński. „Nareszcie Panie Pośle sukces sukcesów pełen, gratulacje” – skomentował były polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sam Piechociński we wtorek publikował „raport grzybowy”.

„Czas zbioru 6.28-7.09, suchość postępuje, szarych koźlarzy zero, czerwonych koźlarzy sześć bardzo kształtnych średniaków. Perspektywa w podwarszawskie zagajniki brzozowe – udam się najwcześniej w czwartek po południu. Darz Bór” – relacjonował „król Twittera”.

W sierpniu Piechociński odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który sugerował, że stawką październikowych wyborów będzie wolność grzybobrania. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego wyzwał prezesa Prawa i Sprawiedliwości do rywalizacji grzybowej do Długosiodeł, gdzie zbierają się miłośnicy zbierania grzybów. Imprezę organizują Lasy Państwowej i Gmina Długosiodło.

