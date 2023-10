Obława za Grzegorzem Borysem nie przynosi efektu. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Choć od zbrodni minęło 12 dni, obława za Grzegorzem Borysem nie przyniosła jeszcze efektów. Policjanci są przekonani, że 44-latek ukrywa się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W poniedziałek Interpol – międzynarodowa organizacja policji pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości – wydał czerwoną notę. Stanowi ona informację dla organów ścigania na całym świecie o konieczności zlokalizowania i tymczasowego aresztowania poszukiwanej osoby.

Kolejna doba poszukiwań Grzegorza Borysa. Jest nowy alert dla mieszkańców

Ppłk Krzysztof Przepiórka, komandos i współtwórca GROM mówi z rozmowie z Onetem, że zawsze jest szansa, że taki człowiek przetrwa nawet w tak ekstremalnych warunkach. – Pogoda nie jest jeszcze taka zła. Co innego w zimie. Tutaj Borys musiałby już wykorzystać jakieś pustostany – ocenia. Jak dodaje, Grzegorz Borys jest jak zwierzę w matni. – Po takiej dawce ciągłego stresu facet mógł popełnić samobójstwo. Przy tak dużej akcji poszukiwawczej raczej daleko by nie uciekł – stwierdza wojskowy.

W związku z przedłużającymi się poszukiwaniami do odbiorców na terenie Gdyni ponownie przesłano dziś alert RCB. „Uwaga. Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb, nie wchodź do lasu na terenie Gdyni pomiędzy Karwinami i Chwarznem” - brzmi jego treść. Oznacza to, że obszar poszukiwań zawężono z ok. 20 tys. hektarów do kilku tysięcy.

Wcześniej, ze względu na zbliżające się święto 1 listopada, zaapelowano o nieskracanie sobie drogi dojścia w rejon nekropolii przez tereny leśne okalające trójmiejskie cmentarze. Policja prosi, by korzystać z prowadzących do nich głównych dróg.

Policja zwróciła się także do osób, które dysponują informacjami o Grzegorzu Borysie, by przekazywali je policjantom. „Każda informacja jest przez policjantów sprawdzana, nawet jeśli nie mamy pewności, że polega na prawdzie, warto przekazać ją policjantom. Tylko celowe wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy jest przestępstwem” – zaznaczono.

Czytaj też:

Nowy alert RCB ws. Grzegorza Borysa. Psycholodzy i profilerzy włączeni do śledztwaCzytaj też:

Grzegorz Borys poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał czerwoną notę