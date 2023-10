Zbierali na leczenie chorych dzieci. Ponad 20 mln zł trafiło do prezesa fundacji

Nawet 560 tys. osób mogło zostać poszkodowanych w związku z oszustwem fundacji, która miała zajmować się pomocom chorym dzieciom. Kilkudziesięciu policjantów z Mazowsza i funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszło jednocześnie do siedzib i mieszkań prezesa fundacji i powiązanych z nim osób. W toku śledztwa ustalono, że pieniądze ze zbiórek trafiały do kieszeni prezesa.

U mężczyzny, którzy zarządzał fundacją zabezpieczono majątek, m.in. 33 nieruchomości w tym luksusowe apartamenty, trzy samochody osobowe o wartości ponad 1,2 mln zł, a także konta i znaczne ilości gotówki.

Fałszywe zbiórki. Prezes fundacji zatrzymany

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące działalności kilku zorganizowanych grup przestępczych na terenie Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Rzeszowa oraz innych miejscowości, a także poza jego granicami. Podejrzane osoby miały popełnić przestępstwo przeciwko mieniu i dokumentom, a także przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych skutkujących uchyleniem się od opodatkowania, a także uzyskaniem nienależnych zwrotów należności podatkowych. W jego toku dotychczas zarzuty usłyszało już 180 osób.

Ustalono, że prezes fundacji miał dysponować pieniędzmi od darczyńców do zaspokajania własnych potrzeb. 24 października 2023 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, z udziałem funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu dokonali zatrzymania Jarosława Ś. – prezesa fundacji charytatywnej oraz kilku spółek prawa handlowego, któremu po przewiezieniu do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator przedstawił zarzuty.

Fundacja zbierała na chore dzieci. Za pieniądze darczyńców dostatnio żył jej prezes

Kwota, o której mowa to dokładnie 20.242.557,00 zł. Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych w łącznej wysokości 7.278.217,91 zł.

Policja wyjaśnia, że mechanizm działania podejrzanego polegał na wykorzystaniu trudnej sytuacji zdrowotnej oraz rodzinnej podopiecznych ww. fundacji. Zorganizował co najmniej 72 zbiórki charytatywne, w ramach których zadeklarował środki pieniężne do zebrania na łączną wartość 19.844.715,00 zł, zapewniając darczyńców oraz beneficjentów zbiórek, iż wpłacone sumy zostaną przeznaczone na cele prowadzonych zbiórek. Ponadto przekazywał nieprawdziwe informacje o zebranych kwotach.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony.

