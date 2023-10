Świrski odpowiada na skargę na TVP. „Ustawiczne dezinformowanie”

W połowie września Krzysztof Luft, członek rady programowej TVP, złożył skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zaskarżył TVP za „notoryczne naruszanie” Ustawy o radiofonii i telewizji przez na antenie TVP Info oraz w programach informacyjnych i publicystycznych TVP 1 i TVP 2. „Przedmiotem niniejszej skargi jest skrajnie nierówny sposób traktowania podmiotów działających na polskiej scenie politycznej” – napisał Luft. „Objawia się to w sposób bardzo wieloraki, ale odwołuję się tylko do dwóch elementów, ilustrowanych przez twarde dane” – podkreślił.

Luft przytoczył dane za drugi kwartał 2023 roku, z których wynikało, że w tym okresie ponad 80 proc. czasu poświęconego politykom w programach TVP przeznaczono na prezentowanie stanowisk przedstawicieli obozu rządzącego oraz Kancelarii Prezydenta, premiera i marszałka Sejmu.

Pierwszą odpowiedź od przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego otrzymał 19 października. Świrski stwierdził, że nie jest mu znana „metodologia zastosowana przy ustalaniu udziałów w programach TVP SA przedstawicieli partii politycznych”. I stwierdził, że po „analizie sprawozdań TVP SA za II kwartał 2023 roku” okazało się, iż w programach TVP przedstawicielom obozu rządzącego poświęcono 60 proc. czasu nadawania, a opozycji pozostałe 40 proc.

Przewodniczący KRRiT zaprzecza

Kolejne pismo od przewodniczego KRRiT Luft otrzymał 30 października. „Chciałbym zaznaczyć, iż w swoich obydwu pismach, zarówno tym z 20 września, jak też z 22 października 2023 roku, nie podał Pan żadnych konkretnych przykładów potwierdzających Pana obserwacje” – oświadczył Świrski. „Ponownie zatem informuję, iż obowiązujące prawo, przede wszystkim art. 23 ustawy o radiofonii i telewizji i stosowne rozporządzenie KRRiT, wydane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w delegacji ustawowej, nie uprawniają KRRiT do określania czasu obecności m.in. przedstawicieli partii politycznych” – dodał.

„Spotkania z mieszkańcami miast zarówno przedstawicieli partii rządzącej, jak i opozycji (w tym Donalda Tuska) dotyczyły przede wszystkim planów tych podmiotów na przyszłość. I najważniejsza kwestia: obecnie obowiązujące przepisy prawa nie zobowiązują jednostek publicznej radiofonii i telewizji do transmisji tego rodzaju spotkań. Aby tak ewentualnie się stało należałoby zmienić aktualnie obowiązujący przepis wynikający z art. 23 ustawy o radiofonii i telewizji oraz delegację dla KRRiT do wydania stosownego rozporządzenia w tej sprawie” – stwierdził Świrski.

Przewodniczący zarzucił również Luftowi, że „ustawicznie dezinformuje opinię publiczną”.

Czytaj też:

Adam Giza z TVP rozsyła do mediów list o sobie. Przedstawia się jako „sympatyczny prezenter”Czytaj też:

Jak szybko PO przejmie kontrolę nad TVP? Prawnicy wskazują legalny sposób