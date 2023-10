Obława na Grzegorza Borysa. Rutkowski: Koniec zabawy. Za trzy dni centralnie wjeżdżamy do lasu

Policja od dwunastu dni poszukuje Grzegorza Borysa, który jest podejrzany o zabójstwo swojego 6-letniego syna. W akcji uczestniczy blisko tysiąc funkcjonariuszy policji, Żandarmerii Wojskowej i Strażników Miejskich. Czy poszukiwany nadal ukrywa się w lasach otaczających Trójmiasto? Krzysztof Rutkowski, właściciel biura detektywistycznego, ma co do tego poważne wątpliwości. I zapowiada: – Jeśli po 15 dniach od rozpoczęcia poszukiwań nic się nie zmieni, koniec zabawy. Centralnie wjeżdżamy do lasu.

Za 44-letnim wojskowym rozesłano list gończy i wydano Europejski Nakaz Aresztowania, a Interpol wydał czerwoną notę. W ubiegłym tygodniu włączenie się w akcję poszukiwawczą Borysa zapowiedział Krzysztof Rutkowski. Zrobił to, bo uznał, że działania policji i innych służb nie są efektywne. Z kolei żona detektywa bez licencji, Maja, ogłosiła w mediach społecznościowych, że wyznaczyła specjalną nagrodę – 50 tys. – za wskazanie uciekiniera, „żywego lub martwego”. W rozmowie z „Wprost” Krzysztof Rutkowski ocenia, że „policja uzurpuje sobie prawo do przeczesywania lasu, choć tego robić nie powinna”. – Państwo nie ma monopolu do ścigania przestępstw i przestępców – irytuje się właściciel biura detektywistycznego. I zapowiada: – Jeśli policja sobie nie radzi i po 15 dniach poszukiwań nie będzie miała skutecznego wyniku poszukiwań, centralnie wjeżdżamy do lasu. Koniec zabawy.