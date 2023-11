Weiss, Śpiewak, Tekieli, Loska. To ich pożegnaliśmy w 2023 roku

1 listopada w Kościele Katolickim obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy osiągnęli zbawienie. Choć za dusze zmarłych modlimy się także 2 listopada, w Dzień Zaduszny, to przyjęło się, że w pierwszym dniu listopada Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, ponieważ jest to dzień wolny od pracy.

Wszystkich Świętych. To oni odeszli w 2023 roku

W pierwsze dni listopada wspominamy nie tylko najbliższych, ale także znane osoby, które zapisały się w historii swoją działalnością polityczną, społeczną i sportową.

W naszej prezentacji przypominamy znanych z Polski i ze świata, którzy zmarli w 2023 roku. Wśród nich są politycy, parlamentarzyści, sportowcy i dziennikarze. Wspominamy także społeczników i nauczycieli, którzy będą zapamiętani ze względu na swoją działalność i oddanie lokalnym ojczyznom.

Janusz Weiss, zm. 10 marca 2023 r.



Dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, współzałożyciel Radia ZET. W latach 1990-2011 Weiss prowadził znaną audycję „Dzwonię do Pani, Pana w bardzo nietypowej sprawie”. Prezenter wymyślał telefonicznie żarty, zachęcając rozmówców do rozwiązania nietypowych spraw



Prof. Paweł Śpiewak, zm. 30 marca 2023 r.



Znany socjolog, historyk idei i publicysta. Miał 71 lat. W czasach PRL-u współtworzył podziemny kwartalnik „Res Publica" i był członkiem „Solidarności”. Spoczął na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie.



Barbara Borys-Damięcka, zm. 9 czerwca 2023 r.



Reżyserka teatralna i telewizyjna, a od 2007 roku senatorka Koalicji Obywatelskiej. Miała 85 lat. Została pochowana na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.



Kacper Tekieli, zm. 17 maja 2023 r. w Stechelbergu



Czołowy polski wspinacz, mąż Justyny Kowalczyk. Był specjalistą we wspinaczce sportowej. Posiadał m.in. tytuł nadany przez Polski Związek Alpinizmu.



Paweł Smoleński, zm. 2 maja 2023 r.

Był jednym z najbardziej doświadczonych reporterów w Polsce, od 1989 roku do śmierci związanym z „Gazetą Wyborczą”. Angażował się w pojednanie polsko-żydowskie i polsko-ukraińskie. Został laureatem Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego.



Szewach Weiss, zm. 3 lutego 2023 r.

Były ambasador Izraela w Polsce i przewodniczący izraelskiego parlamentu Knesetu. Po wojnie wyemigrował do Izraela. Weiss od 1969 do 1981 był miejskim radny Hajfy. W 2016 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Z kolei w 2004 r. otrzymał Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.





Marek Plura, zm. 20 stycznia 2023 r.

Polityk, psychoterapeuta, działacz społeczny. Senator Platformy Obywatelskiej, a w przeszłości poseł oraz europoseł wyjątkowo aktywnie działał na rzecz Śląska oraz osób z niepełnosprawnością.





Silvio Berlusconi, zm. 12 czerwca 2023 r.

Były premier Włoch, znany z kontrowersyjnych tez i przyjaźni z Władimirem Putinem. Przez 31 lat był właścicielem klubu AC Milan w rodzinnym Mediolanie. W tym czasie zespół odnosił sukcesy w europejskiej piłce.



Małgorzata Daniszewska, zm. 3 października 2023 r.

Wdowa po Jerzym Urbanie i właścicielka tygodnika „NIE”.





Krzysztof Balawejder, zm. 19 stycznia 2023 r.

Prezes wrocławskiego MPK, wcześniej wieloletni prezes spółki Polbus i Ministerstwa Skarbu. Zmarł w wieku 44 lat.





Arkadiusz Loska, zm. 20 lipca 2023 r.

Dziennikarz ze Śląska, wieloletni reporter TVN24. Od ponad trzech lat Arkadiusz Loska pracował na stanowisku głównego specjalisty w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Przedtem sprawował także funkcję rzecznika prasowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Według nieoficjalnych ustaleń przyczyną jego śmierci był zawał serca.





Piotr „Spiderman” Zalewski, zm. 2 września 2023 r.



Działacz charytatywny znany jako „Spiderman”. Zmarł w szpitalu, do którego trafił w ciężkim stanie po pobiciu.



Aleś Puszkin, zm. 11 lipca 2023 r.



Białoruski malarz, performer, działacz opozycji oraz więzień polityczny.



Marek Ożga, zm. 11 września 2023 r.

Wieloletni radny i członek zarządu powiatu tarnobrzeskiego. Zginął w wypadku samochodowym w Nowym Grębowie, na Podkarpaciu.



Walewska Moreira de Oliveira, zm. 21 września 2023 r.



Była reprezentantka Brazylii w siatkówce. Siatkarka nie miała polskich korzeni. Ojciec dał swojej córce imię Walewska, zafascynowany Napoleonem Bonaparte, którego kochanką była Maria Walewska.



Arcybiskup senior Stanisław Szymecki, zm. 26 września 2023 r.

W latach 1993-2000 pełnił funkcję metropolity białostockiego i propagował nazywanie swojej małej ojczyzny „Miastem Miłosierdzia”.





Krzysztof Golba, zm. 13 sierpnia 2023 r.



Nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu. Zginął w tragicznym wypadku samochodowym w Kielcach. „Dał się poznać jako człowiek nietuzinkowy, o wyrazistej osobowości, zarówno w relacjach z kolegami jak i z uczniami” – wspominał dyrektor placówki.



Józef Kozioł, zm. 29 czerwca 2023 r.

Polityk i ekonomista, wicepremier w latach 1985-1988.





Pani Ewa Bebek, zm. 15 sierpnia 2023 r.

Mieszkanka Bielska-Białej. W 2019 roku cały kraj usłyszał o kradzieży, w wyniku której straciła swoje wszystkie oszczędności. O śmierci „babci Ewy” poinformowała Fundacja „Serca dla Maluszka”, która pomagała kobiecie.



Ksiądz Franciszek Płonka, zm. 29 lipca 2023 r.



Egzorcysta, którego święcił Karol Wojtyła. Pierwszy duszpasterz rodzin diecezji bielsko-żywieckiej, a wcześniej wieloletni duszpasterz akademicki w Krakowie



Marek Szaruga, zm. 19 sierpnia 2023 r.

Były polityk PO, burmistrz Kcyni, aktywnie udzielał się w Unii Miasteczek Polskich. Zmarł podczas urlopu w Karpaczu.

