Szarża Kalety po tekście Szymańskiego. „Powinien co najwyżej milczeć”

Na portalu rp.pl ukazał się tekst autorstwa Konrada Szymańskiego, byłego ministra ds. UE, pt. „KPO to mógł być sukces PiS. Tusk powinien dziękować Ziobrze”. „Kiedy już pieniądze z polskiego KPO i wieloletnich ram finansowych zasilą polską gospodarkę, Donald Tusk powinien znaleźć czas i siłę, by podziękować Mateuszowi Morawieckiemu za sukces negocjacji budżetowych w latach 2020-21. Powinien podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wyprowadzenie na prostą – w bardzo niesprzyjających warunkach – znacznej części kontrowersji w sprawie sądownictwa” – napisał polityk.

Warto przypomnieć, że wybory parlamentarne wygrało PiS, ale nie dysponuje taką liczbą mandatów w parlamencie, która gwarantowałaby możliwość samodzielnych rządów. Sojusz KO, Trzeciej Drogi i Lewicy ma wystarczającą liczbę posłów i senatorów, dzięki którym może stworzyć większość. Prezydent dotychczas nie poinformował, któremu z polityków powierzy misję tworzenia rządu.

Co z wypłatami z KPO? „Tusk powinien podziękować Ziobrze”

W dalszej części omawianego tekstu Konrad Szymański wymienił Waldemara Budę i Grzegorza Pudę, którzy „dopięli, w równie niesprzyjających warunkach, polskie KPO i polską umowę partnerstwa”, a także osobach, które prowadziły prace na poziomie roboczym i analitycznym.

„Na swój sposób – choć pewnie najcieplej – Donald Tusk powinien jednak podziękować Zbigniewowi Ziobrze. Bez uporczywej obstrukcji radykałów w negocjacjach budżetu UE, w jego ratyfikacji w Sejmie, a nawet w pracach TK, tego deseru dla opozycji by po prostu nie było” – podsumował artykuł Konrad Szymański.

Kaleta z kontrą po słowach Szymańskiego: Dalej nie zrozumiał głębi swojej porażki

Do słów polityka odniósł się Sebastian Kaleta. „Konrad Szymański powinien w sprawach KPO i relacji z Polski z UE co najwyżej milczeć. On był liderem fatalnych negocjacji budżetowych, klimatycznych, zgody ma warunkowość i pułapki KPO. Samobiczował Polskę negocjując kolejne »kompromisy« w sprawie SN de facto uznając kompetencję UE w dziedzinie sądownictwa” – napisał wiceminister sprawiedliwości.

„Wykuł oręże KE i Tuskowi, którymi ci skutecznie prowadzili kampanię polityczną w Polsce. Wszystkie nasze ostrzeżenia wobec jego strategii i pomysłów się ziściły. Jak widać, dalej nie zrozumiał głębi swojej porażki i żyje iluzją, że KE wcale nie grała i nie gra na zmianę rządu w Polsce” – podsumował poseł Suwerennej Polski.

Czytaj też:

PiS wynegocjuje pieniądze z KPO, ale chwała spadnie na Tuska? Najnowsze ustaleniaCzytaj też:

PO przejmie TVP? Jabłoński: Żądza odwetu za wyimaginowane krzywdy