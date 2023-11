Tragiczny wypadek podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Zmarł płetwonurek, który brał udział w akcji

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Komendę Miejską w Gdańsku wynika, że do wypadku doszło w środę około godziny 13.

Tragiczny wypadek. Zginął strażak – płetwonurek

„W czasie działań prowadzonych na wniosek Policji przez Grupę Wodno-Nurkową «Gdańsk» w obrębie zbiornika wodnego w Gdyni w pobliżu ul. Lipowej i ul. Źródło Marii, w czasie nurkowania doszło do wypadku nurkowego” – poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

W wypadku poszkodowany został nurek ze specjalistycznej grupy straży pożarnej. Mężczyzna został przewieziony do Szpitala Miejskiego w Gdyni, gdzie zmarł.

„Z wielkim smutkiem przyjąłem inf. o śmierci strażaka PSP sekc. Bartosza Błyskala, płetwonurka Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej KM PSP Gdańsk” – poinformował na portalu X komendant główny PSP Andrzej Bartkowiak. „W imieniu całej braci strażackiej składam kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego. Cześć Jego pamięci” – napisał.

13. dzień poszukiwań Grzegorza Borysa

Poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo swojego 6-letniego syna, koncentrują się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W poniedziałek w mediach pojawiły się informacje, że przy jednym ze zbiorników wodnych funkcjonariusze mieli znaleźć plecak, który prawdopodobnie należy do poszukiwanego. W środku miały znajdować się pieniądze.

– Służby podjęły decyzję o przeszukaniu zbiornika wodnego również przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Na tym terenie znajduje się więcej zbiorników, które zostaną przeszukane w następnej kolejności – powiedział nieoficjalnie Wirtualnej Polsce jeden z funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej znający kulisy poszukiwań.

Również w poniedziałek Interpol wydał czerwoną notę za poszukiwanym Borysem.

Policja ostrzega mieszkańców

Osoby przebywające na terenie Gdyni otrzymały w środę w SMS o treści: „Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Gdyni pomiędzy Karwinami a Chwarznem-Wiczlinem”.

Przed dniem Wszystkich Świętych policja zaapelowała też do mieszkańców Trójmiasta o stosowanie się do alertów i „nieskracanie sobie drogi dojścia w rejon nekropolii przez tereny leśne okalające trójmiejskie cmentarze”. „Prosimy o korzystanie z prowadzących do nich głównych dróg” – zaapelowali funkcjonariusze.

Czytaj też:

To miało popchnąć Grzegorza Borysa do zbrodni. Na jaw wychodzą szokujące doniesieniaCzytaj też:

Grzegorz Borys obciążony genetycznie poważną chorobą? Nieoficjalne informacje