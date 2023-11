„Niedyskrecje wyborcze”. Pokolenie młodych egoistów. Gorczowska: Oczekują państwa minimalnego

Co sprawiło, że 15 października najmłodsi wyborcy, najmniej chętna do głosowania, poszli gremialnie do urn? Co młodym nie podoba się w rządach PiS? Czego spodziewają się po rządach partii opozycyjnych? Co ich urzekło w Konfederacji? O tym i innych sprawach rozmawiamy w podcaście „Niedyskrecje wyborcze” z Julią Gorczowską, studentką, działaczką fundacji Impuls, zajmującej się aktywizacją społeczną młodych ludzi.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy. Zobacz fragment odcinka: Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac. Zapytałyśmy naszą rozmówczynię, dlaczego pokolenie najmniej chętne do uczestnictwa w głosowaniu – jak wynika z badań opinii publicznej – 15 października poszło gremialnie do lokali wyborczych. Według Julii Gorczowskiej, bardzo dużą rolę w skłonieniu młodych ludzi do udziału w głosowaniu odegrały kampanie profrekwencyjne, organizowane przez NGO-sy. Wiele z nich było adresowanych do młodych kobiet i – zdaniem Gorczowskiej – padły one na podatny grunt. Młode kobiety po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku w sprawie aborcji wyszły gremialnie na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko zaostrzeniu prawa do przerywania ciąży i wystarczyło im przypomnieć emocje, które towarzyszyły tamtym protestom. – My w naszej fundacji też robiliśmy kampanię profrekwencyjną, tylko trochę inną. Nie adresowaliśmy jej do młodych kobiet tylko apelowałyśmy o głosowanie wspólnotowe. Żeby nie myśleć wyłącznie o swoim interesie, tylko zastanowić się nad tym, dla kogo się głosuje – mówi aktywistka.