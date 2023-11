Msza przebłagalna za Halloween. Wojownicy Maryi „próbowali wyrzucić” dziennikarzy

We wtorek, 31 października w parafii Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu odprawiono mszę przebłagalną związaną z obchodzonym w tym dniu Halloween. Eucharystia rozpoczęła się o godzinie 21:00, a dedykowaną homilię wygłosił o. Wiktor Ruszlewicz.

Kraków. Kościół przeprosił za Halloween

Szczegółowy przebieg liturgii opisano w „Gazecie Wyborczej”, której fotoreporter pojawił się w świątyni. Poinformowano, że na miejscu zebrały się osoby starsze, młodzież oraz rodziny z dziećmi. Obecni byli także dziennikarze oraz przedstawiciele wspólnoty męskiej Wojownicy Maryi.

Ks. Ruszlewicz od początku kazania zwracał uwagę na przyczynę wtorkowego spotkania. Podkreślił, że Bóg nie potępia człowieka, tylko jego „grzeszne postępowanie”. – Stąd nasza dzisiejsza modlitwa. Za tych, którzy w wolności wybierają grzech – powiedział, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

Msza przebłagalna z Wojownikami Maryi

Podczas homilii Wojownicy Maryi, ubrani w charakterystyczne bluzy, mieli zasłaniać fotoreporterom obiektywy, podnosić na nich głos i „próbować wyrzucić ich z kościoła”.Z relacji „GW” wynika, że dziennikarze byli także pytani o to, czy wierzą w Boga oraz dla jakiej redakcji pracują.

Ksiądz kontynuował naukę, zwracając uwagę na niebezpieczeństwo oraz powszechność ukrytego zła. – Ile razy słyszeliśmy, że to nic takiego, nic strasznego? A kiedy zło rzeczywiście się uzewnętrznia, człowiek zaczyna się zastanawiać, kiedy to się stało – powiedział, oskarżając współczesny świat o „duchową pustkę”.

W dalszej części o. Rychlik nawiązał bezpośrednio do tradycji Halloween, nazywając ją „świętem szatana” oraz „najważniejszym dniem dla satanistów”. Podkreślił, że Polacy i katolicy zawsze będą się różnić od osób ją obchodzących, ponieważ „to jest obce”. – Stwórca nie stworzył nas po to, byśmy upodabniali się do śmierci. Byśmy z niej drwili, szydzili – pouczył zebranych.

