Rozbój w Gdańsku. Para Polaków groziła maczetą obywatelowi Gruzji

Piecki-Migowo to dzielnica Gdańska niekiedy potocznie nazywana Moreną od nazwy spółdzielni mieszkaniowej w dzielnicy LWSM Morena. To tam w sobotę miało dojść do rozboju na obywatelu Gruzji. Policjanci zostali zawiadomieni, że sprawcy ataku to kobieta i mężczyzna. 38-letnia ofiara została dotkliwie pobita.

Policjanci podkreślają, jak brutalna była para. „Najpierw grozili pokrzywdzonemu, a następnie okaleczyli go maczetą. Na koniec ukradli mężczyźnie kilkaset złotych i uciekli” – przekazano w komunikacie. Sprawą tą zajęli się kryminalni, którzy zgromadzili i sprawdzili wszystkie informacje. Obejrzeli też nagrania z monitoringu miejskiego. To dzięki ich pracy operacyjnej oraz bardzo dobremu rozpoznaniu ustalono sprawców.

Napadli na Gruzina. Para z Gdańska w rękach policji

W poniedziałek funkcjonariusze weszli do jednego z mieszkań na Żabiance, gdzie zatrzymali 33-letnią kobietę oraz jej 40-letniego partnera. Para trafiła do policyjnego aresztu

Na podstawie zgromadzonych dowodów, prokurator przedstawił sprawcom zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, udziału w pobiciu oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni. Mężczyzna dodatkowo będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Za spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli w tzw. recydywie, wówczas sąd może zwiększyć karę o połowę.