Klincz izraelsko-palestyński, młodzi potrzebni w rządzie i śmierć 2.0. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Klincz izraelsko-palestyński”. – Obserwujemy podważanie jednostronnej, proizraelskiej narracji i mobilizację społeczną, którą można mierzyć skalą pro-palestyńskich protestów – mówi Marcie Byczkowskiej-Nowak Nina Michnik, działaczka społeczna.

„Komu podobają się islamiści”. – Wierzę, że z wojny izraelsko-palestyńskiej zrodzi się dobro. Że Hamas przestanie istnieć, a może także Iran zostanie odebrany władzy ajatollahów – tłumaczy w wywiadzie Krystyny Romanowskiejdziennikarz Grzegorz Lindenberg.

„Izrael i Palestyna jak Indie i Pakistan”. Ani konflikt o Palestynę, ani ten między Indiami i Pakistanem nie zakończy się szybko. Choć walczące strony mogły się dogadać, znaleźć jakiś kompromis i deeskalować konflikt – analizuje Miłosz Szymański.

„Wstrząsy rotacyjne”. Pomysł na rotacyjnego marszałka Sejmu trochę przypomina pomysł na piramidę finansową – ten, kto pierwszy obejmie to stanowisko, będzie miał szanse zdyskontować zyski, ten ostatni może nawet nie wyjąć włożonego kapitału – pisze Eliza Olczyk.

„PiS nie nadąża za zmianami”. – Napięcia między Donaldem Tuskiem a Andrzejem Dudą są nieuchronne. I to jeszcze silniej skonsoliduje opozycję demokratyczną – mówi Agnieszce Szczepańskiej-Niesłuchowskiejsocjolog prof. Andrzej Rychard.

„To idzie młodość”. – Donald Tusk chce w swoim rządzie postawić na młodych. Bo ci nie mają jeszcze politycznej pozycji i będą w pełni uzależnieni od szefa PO – stawia tezę informator Joanny Miziołek.

„Wchodzimy w nowy moment w historii”. – Nie głosuje się w kwestiach praw człowieka – stwierdza w rozmowie z Elizą Olczyk Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowej Lewicy, zapytana o referendum aborcyjne.

„Mama byłaby szczęśliwa”. – Wyborcy nie są głupi, rozumieją, co się dzieje w rządzie – mówi Agnieszce Szczepańskiej-Niesłuchowskiej Joanna Staniszkis, radna Warszawy z ramienia KO i ujawnia, że nie chciała kandydować do Sejmu, choć mogła.

„Śmierć 2.0”. Im bardziej powszechnie używamy mediów społecznościowych, tym bardziej wypełniają się one kontami osób, które odeszły. Wciąż jednak nie wiemy, jak upamiętnić zmarłych w sieci – pisze Przemysław Bociąga.

„Życie przed i po”. – Na kilka tygodni przed śmiercią ksiądz Jan Kaczkowski powiedział do mnie: Rafał, nie możesz zostawić hospicjum. I kazał złożyć przysięgę. To złożyłem – mówi Krystynie Romanowskiej Rafał Grądzki.

„Integracja – trudna, ale konieczna”. Zdarza się, że straumatyzowane dzieci z Ukrainy po prostu przestają mówić. Konieczne są im asystentki międzykulturowe – osoby, które mogą choć w części zrozumieć ich cierpienie. Więcej w tekście Katarzyny Nabrdalik.

„Różowa tabletka, mikrochirurgia i czwarta rewolucja”. Obecna rewolucja polega na samowystarczalności seksualnej dzięki sztucznej inteligencji, sterującej nową generacją sztucznych partnerów – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Toksyczne imperium”. Ma na sumieniu pięć śmiertelnych ofiar zażywania dopalaczy. I 16 tys. uzależnionych. Jan S. nie widzi w swym biznesie niczego niewłaściwego. Pytał sędzię, co jest złego w tym, że chciał być bogaty. Reportaż Heleny Kowalik.

„Niezwykły przypadek Naomi Klein”. „Doppelganger” kanadyjskiej autorki i aktywistki to książka, która zmusiła mnie do myślenia o tym, jak technologia i kultura współdziałają, tworząc nowe formy tożsamości i rzeczywistości. Mogą być one zarówno fascynujące, jak i bardzo niepokojące – poleca prof. Aleksandra Przegalińska.

„Ukrainę czeka ciężka zima”. Groźba wybuchu otwartej wojny na Bliskim Wschodzie zajmuje uwagę sojuszników bardziej niż perspektywa kolejnej ukraińskiej zimy pod rosyjskim ostrzałem – ostrzega Jakub Mielnik.

„Nieodpowiedzialna polityka wschodnia”. Czy błędy, które popełniliśmy w polityce wschodniej przez 30 lat, to wynik li tylko głupoty, czy czegoś znacznie gorszego – pyta w nowej książce Witold Jurasz, były dyplomata.

„Józef Hen – 100 lat”. Józef Hen, pisarz wybitny, wszechstronny i lubiany przez czytelników, 8. listopada obchodzi setne urodziny. Pisze od dziecka, pierwszą książkę opublikował 76 lat temu. Poleca Leszek Bugajski.

„Chłopaki z garażu hałasują”. Piotr „Emade” Waglewski i Staszek Wróbel z zespołu Kim Nowak, który po 11 latach powraca na scenę z albumem „MY”, opowiadają Maciejowi Drzażdżewskiemu o tym, jak bardzo potrzebna jest im rockowa energia i swoboda.

