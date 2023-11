Dzień Postaci z Bajek w polskich przedszkolach. Co to i kiedy go obchodzimy?

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to święto obchodzone 5 listopada, w dniu urodzin Walta Disneya. W Polsce ma ono wesoły charakter i jest chętnie obchodzone w przedszkolach i szkołach. Związane jest z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom, która ma promować czytelnictwo i zachęcać dorosłych do czytania dzieciom książek.

Co to jest Dzień Postaci z Bajek?

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to święto obchodzone na całym świecie. W tym roku przypada ono w niedzielę, dlatego w większości placówek edukacyjnych zabawy odbędą się w poniedziałek 6 listopada. W przedszkolach i szkołach jest to pretekst do rozmowy o ulubionych bajkach i baśniach, do urządzania wesołych parad i zabaw ruchowych.

Dzień Postaci z Bajek w przedszkolach

Z okazji Dnia Postaci z Bajek przedszkolaki często przychodzą do placówek w strojach z ulubionych kreskówek. Organizowane są konkursy na najpiękniejsze przebranie, występy artystyczne, zabawy i zgadywanki. W niektórych placówkach dzieci uczestniczą w teatrzykach i przedstawieniach, w innych odwiedzają biblioteki miejskie i spotykają się z autorami książek.

Stroje postaci z bajek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek wiele przedszkoli i szkół zachęca uczniów do przebrania się za ulubionego bohatera z bajki. Popularne są nie tylko stroje z "Krainy lodu", "Psiego patrolu", "Spidermana" czy "Avengersów", ale i innych bajek dla dzieci. Taki strój można później wykorzystać w czasie karnawału.

Rola bajek w wychowaniu dziecka

Bajki odgrywają ważną rolę w wychowaniu dzieci. Uczą nie tylko empatii i współodczuwania, ale i odróżniania dobra od zła. Oprócz tego bajki i baśnie przygotowują dzieci na trudne sytuacje życiowe.

Dziś większość dawnych baśni (np. braci Grimm) może wydawać się okrutna. Ich bohaterowie są sierotami bez rodziców, często są zaniedbani, walczą o przetrwanie i mierzą się z nieczystymi siłami. Warto jednak pamiętać, że takie były realia w XVIII i XIX wieku. Wiele dzieci traciło rodziców, było niedożywionych i zmagało się z biedą. I choć może nam się wydawać to okrutne, to warto czytać (przynajmniej niektóre) baśnie maluchom, by uczyć je prawidłowych postaw, koleżeństwa, chęci niesienia pomocy.

