Nocny atak przy użyciu noża w Warszawie. Stołeczna policja szuka sprawcy

W nocy z 27 na 28 września przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Napastnik miał zaatakować przypadkowego mężczyznę. „Sprawca, najprawdopodobniej nożem, zadał kilka uderzeń przypadkowemu mężczyźnie, po czym wraz z towarzyszącymi mu osobami uciekł z miejsca przestępstwa” – podała stołeczna policja.

Teraz policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu prowadzą postępowanie przygotowawcze dotyczące usiłowania zabójstwa. Opublikowali zdjęcie z kamery monitoringu oraz nagranie. W materiale wideo widać grupę osób siedzących pod jedną z kamienic. Jest z nimi także ofiara ataku. Służby udostępniły jedynie fragment, więc nie wiadomo dlaczego mężczyzna znalazł się w tym gronie. Jednak – jak wskazano w komunikacie policji - atak dotyczył przypadkowej osoby.

Warszawa. Atak z użyciem noża przy Alejach Jerozolimskich. Policja pokazała nagranie

W pewnym momencie poszukiwany obecnie mężczyzna uderza ofiarę. Wtedy z miejsc podnoszą się też pozostali członkowie grupy. Osoba, która do tej pory nie włączała się w sprzeczkę podchodzi do zaatakowanego mężczyzny i uderza go. Zaatakowany odchodzi, ale tylko na kilka kroków. Wtedy wraca pierwszy napastnik i z agresją bije i kopie ofiarę.

Policja apeluje, by każdy kto zna osobę widoczną na publikowanym nagraniu i zdjęciach lub wie, gdzie może ona aktualnie przebywać, skontaktowała się telefoniczny z policjantami prowadzącymi tę sprawę na numer 4772 375 82, 4772 391 30, 4772 391 32, na numer alarmowy 112 bądź osobiście w siedzibie jednostki przy ulicy Wilczej 21.

Czytaj też:

Ciało kobiety w lesie w Puławach. „To zaginiona 29-latka”Czytaj też:

Policjant zastrzelił 21-latka. Rusza proces w głośnej sprawie