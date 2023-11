Plastikowy pistolet nie przestraszył obsługi. Nieudany napad w Elblągu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Trójka nastolatków w wieku od 16 do 17 lat weszła do jednego z lokali gastronomicznych w Elblągu, a następnie próbowała sterroryzować zasiadających tam gości i obsługę. Napad został jednak udaremniony.

Policję wyprzedziła obsługa

Jeden z chłopców miał w dłoni plastikowy pistolet, ale nie zdołał przestraszyć pracownika obsługi lokalu, który wyprowadził go na zewnątrz. Tym samym napad nie udał się. Następnie na miejsce przyjechała policja, ale sprawców napadu nie było już na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze policji w poniedziałek zatrzymali całą trójkę niedoszłych młodocianych bandytów. Dwaj 16-latkowie za swoje czyny odpowiedzą przed sądem rodzinnych. Ich starszy o rok kolega, który podczas próby napadu dzierżył w dłoni atrapę pistoletu będzie odpowiadał jako osoba dorosła. Kodeks karny za rozbój przewiduje karę od 2 do aż 15 lat pozbawienia wolności.

Na razie nie wiadomo jednak jakie zarzuty usłyszy pojmany przez elbląskich policjantów nastolatek.

