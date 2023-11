Operacja „Carlos”. Służby zabezpieczyły pedofilskie materiały. Na zdjęciach niemowlęta

Funkcjonariusze CBZC od 22 do 30 października pracowali nad sprawą, której nadano kryptonim „Carlos”. Operacja ta wymagała współpracy służb między innymi z Departamentem do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej, a także Europolem i amerykańską organizacją National Center of Missing and Exploited Children. Wzięło w niej udział ponad 400 policjantów.

W wyniku prowadzonego śledztwa zatrzymano 64 osoby w wieku od 21 do 73 lat – w tym 6 kobiet. 33 z nich zostały tymczasowo aresztowane. Postawiono im zarzuty posiadania i rozpowszechniania nielegalnych treści.

W trakcie 106 przeszukiwań funkcjonariusze zabezpieczyli 1162 komputery, telefony komórkowe, a także innego rodzaju sprzęty, na których gromadzono filmy czy zdjęcia. CBZC informuje, że na niektórych pedofilskich materiałach znajdowały się nawet niemowlęta.

Fotograf usłyszał zarzut zgwałcenia

Policja w podsumowaniu akcji poświęciła szczególną uwagę między innymi jednemu z zatrzymanych, który z zawodu jest fotografem. Zajmował się on produkcją treści z udziałem dzieci. Usłyszał zarzut zgwałcenia i seksualnego wykorzystania kobiet, a także małoletnich osób. W przeszłości był karany za podobne przewinienia. Funkcjonariusze CBZC zatrzymali także 2 innych mężczyzn, którzy nie tylko mieli na swoim sprzęcie zapisane pedofilskie treści i je rozpowszechniali, ale również produkowali. Występowały w nich dzieci mające od 5 do 7 lat. Nie byli dotąd karani za podobne przestępstwa.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości po raz trzeci przeprowadziło podobną operację. Służbom udało się dotąd zabezpieczyć więcej niż pół miliona nielegalnych treści.

Operacja „Barbossa”

W marcu funkcjonariusze CBZC pochwalili się skutecznością operacji „Barbossa”. Wówczas udało im się zatrzymać 49 osób w wieku od 19 do 70 lat, z czego do aresztu tymczasowego trafiło 21 z nich. Służby zabezpieczyły wtedy łącznie 170 tys. materiałów przedstawiających dzieci. Jednym z zatrzymanych okazał się być mężczyzna, który od kilku lat miał krzywdzić osobę nieletnią. Policjanci zatrzymali także kobietę, która konkubentowi miała udostępniać zdjęcia własnego dziecka.

Czytaj też:

Podejrzany o ataki maczetą w Warszawie zatrzymanyCzytaj też:

Brutalne zabójstwo w austriackim Tyrolu. Policja zatrzymała 30-letniego Polaka