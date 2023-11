Podejrzany o ataki maczetą w Warszawie zatrzymany

Stołeczna policja od rana poszukiwała mężczyzny, który atakował przechodniów narzędziem przypominającym maczetę. Zatrzymany poruszał się ciemnym rowerem górskim. Do groźnych incydentów doszło na warszawskich Bielanach, przy ulicy Kochanowskiego i Broniewskiego, krótko przed 9.00. Oprócz tego sprawca miał zaatakować w innej dzielnicy. Jak informował TVN Warszawa, mężczyzna spryskał pieszego gazem na warszawskiej Woli.

– Podejrzany jest już w rękach policji, więc mieszkańcy Bielan mogą spać spokojnie. O dalszych ustaleniach będziemy informować na bieżąco – mówi „Wprost” oficer Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

W sprawie zabrał też głos Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy we wpisie na platformie X (dawny Twitter) apelował do funkcjonariuszy o zwiększenie patroli i zaangażowanie wszystkich sił do złapania napastnika.

