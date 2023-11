Morawiecki mówi o błędach: Zawsze byłem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego sprzed 30 lat

Mateusz Morawiecki został zapytany w wywiadzie dla Interii o błędy jakie popełniono w czasie ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, w tym o decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie aborcji. – Odpowiem panom wprost: zawsze byłem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego sprzed 30 lat. Jednocześnie – na gruncie przepisów konstytucji trudno było sobie wyobrazić inny wyrok, skoro taki wniosek został złożony – odparł premier.

– Wniosek do TK w tej sprawie był błędem. Natomiast Trybunał Konstytucyjny, opierając się o polską konstytucję, nie mógł wydać innego wyroku – przyznał Morawiecki. Premier dopytywany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość "panuje jeszcze nad takimi posłami jak Bartłomiej Wróblewski, który był architektem tego wniosku" powtórzył, że „złożenie wniosku było błędem”.

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że przepisy pozwalające na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu są niekonstytucyjne. Decyzja ta doprowadziła do zaostrzenia przepisów aborcyjnych w Polsce, co wywołało falę protestów i duże oburzenie społeczne.

Wniosek, który doprowadził do tej decyzji, został złożony przez grupę posłów w grudniu 2019 roku. Decyzja Trybunału doprowadziła do zmiany praktycznej możliwości przerywania ciąży w Polsce, ograniczając legalne aborcje do przypadków, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy jest wynikiem czynu zabronionego, jak gwałt lub kazirodztwo.

Wtedy zrobiło się głośno o Bartłomieju Wróblewskim, który wnosił o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej do aborcji.

