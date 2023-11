Strzały przy granicy z Białorusią. Jedna osoba trafiła do szpitala

Obywatel Syrii miał trafić do szpitala w Hajnówce w piątek po południu. Grupa Granica poinformowała w mediach społecznościowych, że mężczyzna miał ranę postrzałową pleców. „Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo” – zaznaczyli aktywiści. „Mężczyzna wyraził wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Udzielamy mu niezbędnego wsparcia, zapewniamy dostęp do prawników oraz tłumaczy” – dodali we wpisie.

O zdarzeniu poinformował także Piotr Czaban z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, który podkreślił, że Syryjczyk został postrzelony przez polskie służby. „Sprawa nie trafiła do policji, tylko została przekazana Żandarmerii Wojskowej. Syryjczyk został trafiony w plecy. Kula utkwiła w kręgosłupie” – przekazał w serwisie X (dawniej Twitter).

Grupa Syryjczyków uciekała przez las?

Do sprawy nie odniosła się jeszcze ani Straż Graniczna, ani Żandarmeria Wojskowa. Straż Graniczna wydała tylko swój codzienny komunikat, w którym poinformowała, że w piątek 3 listopada do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 124 cudzoziemców, wśród nich byli obywatele m.in. Egiptu, Erytrei i Jemenu. Na terenie ochranianym przez placówkę w Mielniku funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami. Zatrzymano także obywatela Ukrainy, który przewoził migrantów.

Natomiast w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” prawnik Kamil Syller oceniał, że do zdarzenia mogło dojść, gdy grupa Syryjczyków uciekała przez las. - Strzał w plecy uchodźcy to wejście na nowy, przerażający poziom przemocy na granicy polsko-białoruskiej. Incydent koło Topiła ma wyjaśnić Żandarmeria Wojskowa – powiedział. – Mam nadzieję, że rzetelnie zbada okoliczności i zasadność użycia broni. Wiadomo, że grupa Syryjczyków uciekała, więc nie był to strzał oddany w obronie własnej. Nie był to też strzał w nogi dla uniemożliwienia ucieczki. Wygląda na to, że ten strzał padł pod wpływem łowieckiej adrenaliny. W pociągnięcie za spust było wkalkulowane ryzyko zabicia człowieka – ocenił Syller.

