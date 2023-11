Kosiniak-Kamysz przekazał ważną decyzję. Powiedział, co dalej z Trzecią Drogą

Przedstawiciele PSL spotkali się w niedzielę w Wierzchosławicach. Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że ludowcy podsumowali wybory. Podziękował też wyborcom za udział w głosowaniu.

– Potwierdziliśmy chęć współpracy parlamentarnej z Polską 2050, kontynuowanie Trzeciej Drogi – to jest dla nas jedna z bardzo ważnych uchwał przyjętych wczoraj na Radzie Naczelnej i uchwała o tym, że chcemy tworzyć koalicję rządową razem z Koalicją Obywatelską i z Lewicą, czyli partiami paktu senackiego – mówił w niedzielę Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił, że jednogłośne przyjęcie uchwał, to wyraźny sygnał, że nowy rząd jest możliwy do stworzenia.

Co dalej z Trzecią Drogą? Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Przyznał, że prace programowe nad umową koalicyjną są na finalnym etapie. – Jeszcze nie było dyskusji ostatecznych, jakie obszary odpowiedzialności będą w agendzie poszczególnych ugrupowań – mówił. Jak dodał, sprawy programowe najpierw, a później osoby, które będą ten program realizować.

– Wszystko przed nami. Trzema przedstawić cały skład rządu, a nie poszczególnych ministrów – odparł pytany o to, czy zostanie ministrem obrony narodowej. Szef ludowców odniósł się też do kwestii rotacyjnego marszałka Sejmu. – W PE istnieje taki zwyczaj, że w połowie kadencji jest zmiana na fotelu przewodniczącego PE. Tam to się sprawdziło. To jedna z koncepcji, która jest rozważana – przyznał.

Premier Morawiecki dzwonił do szefa PSL? Kosiniak-Kamysz o stanowisku ludowców

– Polacy wskazali: Trzecia Droga, a nie trzecia kadencja PiS. To głos suwerena. Myślę, że jak już PiS będzie w opozycji, to za dobrymi projektami będzie z nami głosował – powiedział Kosiniak-Kamysz odnosząc się do sobotniego wywiadu z Mateuszem Morawiecki, w którym premier potwierdził, że wyobraża sobie zasiąść w rządzie, którego szefem jest Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej, w sobotę, poseł PSL Krzysztof Hetman ogłosił, że Rada Naczelna PSL przyjęła uchwałę o „zawarciu koalicji rządowej z prodemokratycznymi partnerami”. Natomiast sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński potwierdzał, że część programowa umowy koalicyjnej „jest już skończona”.

