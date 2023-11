Ten wpis księdza wywołał burzę. Komunia nie dla popierających aborcję

Ks. Chyła ma zweryfikowane konto w mediach społecznościowych, gdzie chętnie wypowiada się na wiele tematów. Jak wynika z opisu profilu, proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach jest doktorem teologii i wykładowcą teologii dogmatycznej na Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Na stronie parafii możemy się dowiedzieć, że pracę doktorską „Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II” obronił w 2007 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Duchowny opiekuje się też Akcją Katolicką, Odnową w Duchu Świętym SYJON, Rycerzami Kolumba, Domowym Kościołem, Weekendami dla Narzeczonych, rodzicami kandydatów do Pierwszej Komunii i bierzmowania. To właśnie na temat komunii ks. Chyła wypowiedział się w ostatnim wpisie.

Ks. Chyła: Popierający aborcję powinni wstrzymać się z przyjmowaniem komunii

„Proszę, aby osoby popierające aborcję wstrzymały się przed przyjmowaniem Komunii Świętej do chwili nawrócenia” – z takim apelem zwrócił się na platformie X do wiernych. Odpowiedzieli mu internauci, którym wypowiedź duchownego się nie spodobała. „Czyli gejowskie orgie w kościele są ok. Ale poza kościołem już nie?” – pyta jeden z użytkowników. Odniósł się w ten sposób do wydarzeń z Dąbrowych Górniczej, po których zrezygnował zrezygnował biskup.

„Chodzi księdzu o naszego Boga czy może o inne religie też? Bo jakoś nie sądzę, że wszędzie na świecie ruina, tylko u katolików nie. Nawiasem mówiąc, ja też wierzę w Boga, ale nie sądzę, że mamy monopol na wszystko, co dobre, a inni to zło i ruina” – oceniła jedna z internautek. „Ostatnie lata pokazały, że to Kościół w Polsce zamienia się w ruinę. I trudno się dziwić, skoro interes partii postawiliście ponad Ewangelię” – dodaje kolejny.

Morawiecki: Zawsze byłem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego sprzed 30 lat

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że przepisy pozwalające na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu są niekonstytucyjne. Decyzja ta doprowadziła do zaostrzenia przepisów aborcyjnych w Polsce, co wywołało falę protestów i duże oburzenie społeczne.

– Zawsze byłem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego sprzed 30 lat – powiedział w niedawnym wywiadzie Mateusz Morawiecki. Premier przyznał, że decyzja o skierowaniu w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego była błędem.



