Brutalny napad na taksówkarza w Gdańsku. Rannego znaleziono w bagażniku własnego auta

W sobotni wieczór dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymał zgłoszenie o zaginionym mężczyźnie. Funkcjonariusze odnaleźli 25-latka w niedzielę. Kryminalni z śródmiejskiego komisariatu dostali się do samochodu zaparkowanego na jednej z ulic dzielnicy Górki Zachodnie. W bagażniku znajdował się zaginiony.

Ze względu na ciężki stan mężczyzny, na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która zabrała go do szpitala. „W związku z tym zdarzeniem policjanci pod nadzorem prokuratora zajęli się tą sprawą i podjęli czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy usiłowania zabójstwa 25-latka” – przekazano w komunikacie.

Gdańsk. Próba zabójstwa taksówkarza. Zatrzymano sprawcę

Szczegóły zdarzenia ujawnia trojmiasto.pl. Portal informuje, że zaatakowany mężczyzna to taksówkarz, który po godzinie 4 nad ranem miał realizować kurs, jednak został on anulowany. Od tego czasu nie było z nim kontaktu, a jego telefon pozostawał wyłączony. „Sprawca napadł w nocy na taksówkarza, pobił go do nieprzytomności, po czym próbował mu poderżnąć gardło” – piszą dziennikarze.

Kryminalni ze Śródmieścia szybko ustalili tożsamość sprawcy i rozpoczęli poszukiwania. Przyniosły one efekt w niedzielę. Przed godziną 10:00 na ul. Gościnnej policjanci Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku zatrzymali do tej sprawy 27-letniego mężczyznę.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tej sprawy. „Zatrzymany mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów, wszystko jednak wskazuje na to, że stanie się to dziś i że będą to zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa” – pisze trojmiasto.pl

