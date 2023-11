PiS nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości. Organizuje własną demonstrację

W sobotę 11 listopada po raz kolejny ulicami Warszawy przejdzie demonstracja organizowana przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Tegoroczna manifestacja narodowców jest organizowana pod hasłem „Jeszcze Polska nie zginęła”.

– Chcemy przypomnieć o sprawach ważnych. Za naszą wschodnią granicą mamy wojnę, a mamy wrażenie, że politycy o tym fakcie zapomnieli. Musimy pamiętać, by wzbudzać dumę narodową, poczucie przynależności do narodu polskiego. Stąd hasło, pod którym powinien móc się podpisać każdy – tłumaczył nowy szef stowarzyszenia MN Bartosz Malewski, który zastąpił na stanowisku Roberta Bąkiewicza.

Tak PiS będzie świętować 11 listopada

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie nie wezmą udziału w Marszu Niepodległości. Partia ma za to inny pomysł, jak uczcić Święto Niepodległości. Obchody tej niezwykle ważnej dla polskiej historii rocznicy zostaną połączone z uroczystościami z okazji kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Dlaczego wybór padł akurat na 10 listopada? Politycy PiS tłumaczą, że to właśnie tego dnia w 1918 roku Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy z Berlina.

Z opublikowanego przez polityków PiS harmonogramu wynika, że obchody rozpoczną się w piątek 10 listopada o godzinie 8 rano mszą za ofiary katastrofy smoleńskiej w kościele seminaryjnym Najświętszej Maryi Panny przy Krakowskim Przedmieściu. Kolejne nabożeństwo zostanie odprawione o godzinie 19 w katedrze Jana Chrzciciela na Starym Mieście.

Po zakończeniu mszy świętej politycy PiS wraz ze swoimi sympatykami mają wyruszyć w Marszu Pamięci. Rozpoczęcie demonstracji zaplanowano na 20:30. Pół godziny później uczestnicy marszu mają dotrzeć na plac Piłsudskiego, gdzie Jarosław Kaczyński ma wygłosić okolicznościowe przemówienie.

