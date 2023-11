Marsz Niepodległości 2023. Gdzie i kiedy się odbędzie?

11 listopada Marsz Niepodległości 2023 w Święto Niepodległości przejdzie ulicami stolicy. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Którędy przejdzie Marsz Niepodległości 2023?

Nie wiadomo do końca którędy przejdzie Marsz Niepodległości 2023. Trasa rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego i poprowadzi ulicami stolicy. Prawdopodobnie będzie wiodła tak samo jak w ubiegłym roku i zakończy się po drugiej stronie Wisły, na błoniach Stadionu Narodowego.

O której godzinie rozpocznie się Marsz Niepodległości 2023?

Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 14. Organizatorzy zachęcają, by przyjść wcześniej, ponieważ przed wyruszeniem pochodu odbędzie się wspólne manifestowanie wiary. Tłum odmówi Różaniec. Następnie wysłucha przemówień organizatorów i wyruszy w stronę Stadionu Narodowego. Po zakończeniu marszu odbędzie się koncert patriotyczny.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zachęca wszystkich, by zabrali ze sobą biało-czerwoną flagę i ruszyli ulicami stolicy we wspólnym patriotycznym pochodzie. Reklamuje go również jako największą tego rodzaju manifestację w Europie.

Zapisy na Marsz Niepodległości

Na stronie internetowej marszniepodleglosci.pl uruchomiono zapisy na wyjazdy na wydarzenie z poszczególnych województw. „Jako Stowarzyszenie Marsz Niepodległości wskazujemy na zagrożenia, ale też chcemy podkreślić wagę patriotyzmu. Polska nie zginęła i nie zginie, jeżeli będziemy aktywnie o nią dbać jako kraj niepodległy i suwerenny” – powiedział prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski.

PiS nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości

Politycy Prawa i Sprawiedliwości poinformowali, że nie wezmą udziału w Marszu Niepodległości. Rocznicę upamiętnią 10 listopada, razem z kolejną miesięcznicą katastrofy smoleńskiej. W piątek 10 listopada o godzinie 8 rano i o godz. 19 odbędą się mszy za ofiary katastrofy smoleńskiej w kościele Najświętszej Maryi Panny przy Krakowskim Przedmieściu i w katedrze Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Później zgromadzeni wyruszą w Marszu Pamięci, który dojdzie do placu Piłsudskiego.

