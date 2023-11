Dubaj, Petersburg, Versace. Olechowski zabrał głos ws. kontrowersyjnych zdjęć

W weekend furorę w sieci wywołało założenie przez byłego szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej prywatnego konta na Instagramie. Niemal za jednym zamachem Jarosław Olechowski (zakładając, że publikował zdjęcia sam) zamieścił tam ponad 40 fotografii – głównie z zagranicznych podróży z żoną. Olechowski pozował m.in. w Dubaju, w Wenecji, na luksusowych jachtach i w drogich restauracjach. Uwagę na zdjęciach przykuwa również ostentacyjna prezentacja drogich ubrań i butów oraz logo luksusowych marek, m.in. Ralph Lauren i Versace.

Olechowski w Petersburgu? Jest komentarz

Internauci i dziennikarze natychmiast podchwycili to nagłe zaistnienie medialnej twarzy „dobrej zmiany” na Instagramie, przede wszystkim dlatego, że w znacznej części podróże mogły być sfinansowane z pensji wypłacanych Olechowskiemu jako dyrektorowi TAI (na ich wysokość zwrócił ostatnio uwagę raport NIK).

Ich uwagę zwróciło m.in. zdjęcie z Petersburga, które wywołało spore kontrowersje z powodu trwającej wojny w Ukrainie. Były szef TAI odniósł się głównie do tej fotografii.

„Widzę, że nawet archiwalnymi zdjęciami z żoną z wakacji można zrobić niechcianą karierę w Internecie. Głupi kawał jaki mi zrobiono wywołał zamieszanie. Szczególnie wśród pseudodziennikarzy, którzy sugerują że zdjęcie z Euro2020 zrobiono po zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę” – napisał na portalu X.

Wcześniej dziennikarze wyrazili wątpliwość, czy faktycznie Olechowski publikował zdjęcia sam.

„Nie wierzę, że Jarosław Olechowski wrzucił wczoraj zdjęcie z wycieczki do Rosji. To musi być włam na konto. B. szef Wiadomości TVP na wakacjach w mieście Putina? Nie chce mi się w to wierzyć. Przecież Reset, Cenckiewicz, Rachoń”... – napisał dziennikarz śledczy Szymon Jadczak.

Także dziennikarz Jakub Korus stwierdził, że ktoś mógł Olechowskiemu „wyświadczyć przysługę”.

