Robert Biedroń zapuszcza wąsy. Chce w ten sposób przypomnieć o badaniu jąder

Robert Biedroń zwrócił się do męskiego grona na platformie X. "Drodzy Panowie, w ramach kampanii #Movember, chcę przypomnieć o ważności regularnych badań Waszych... jąder!" – napisał europoseł. Zaapelował, by pamiętać, że dbanie o swoje zdrowie to przejaw troski o siebie i swoich bliskich. "Przez cały listopad zapuszczajmy więc wąsy, aby zmienić świadomość w tej sprawie!" – podkreślił.

Na załączonym zdjęciu widać, że polityk ma niewielki zarost. Kampania Movember, znana w Polsce jako Wąsopad, ma na celu zwiększenie świadomości na temat tych chorób oraz zachęcenie do profilaktyki. W niniejszym artykule przyjrzymy się historii Movember, jego celom, znaczeniu profilaktyki oraz harmonogramowi badań w Polsce.

Co trzeci mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat oraz 80% mężczyzn po 80 roku życia może zachorować na raka prostaty. Z kolei rak jąder, chociaż charakteryzuje się dobrym rokowaniem, nadal jest tematem tabu.

Movember. Jak badać jądra?

Rak jądra jest wyleczalny, ale pod warunkiem, że zostanie wcześnie wykryty. Zobacz, jak rozpoznać najczęstsze objawy tej choroby oraz jak badać jądra.

Rak jąder występuje, gdy zdrowe komórki w obrębie jądra ulegają zmianie. Większość nowotworów jąder zaczyna się w komórkach zarodkowych – komórkach w jądrach, które produkują niedojrzałe plemniki. Naukowcy nie wiedzą, co dokładnie powoduje raka jąder, ale jest kilka czynników ryzyka, które należy wziąć pod uwagę.

Jakie objawy daje rak jąder?

Objawy, które powinny wzbudzić niepokój, to:

powiększenie jądra,



wyczuwalny guzek w obrębie jądra,



tępy ból brzucha,



ból w pachwinie,



drętwienie jądra,

tkliwość jądra,

uczucie ciężkości w mosznie,

nagłe nagromadzenie się płynu w mosznie,

ból w obrębie moszny lub uczucie dyskomfortu,



ból dolnego odcinka pleców,



ból całej moszny.

