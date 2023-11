Wstrząsające nagrania z Chorzowa. Grupa nastolatków miała znęcać się nad dzieckiem w spektrum autyzmu

Na filmikach, które obiegły internet, widać, jak grupa nastolatków ma znęcać się psychicznie i fizycznie nad 9-letnim chłopcem. Dziecko jest nękane i upokarzane przez starszą – około 14-letnią dziewczynkę – oraz jej kolegów. Internauci jednomyślnie potępili zachowanie agresorów.

Internauci są oburzeni scenami z Chorzowa

Jeden z internautów opublikował post na mediach społecznościowych, wyrażając swoje oburzenie i troskę o los 9-letniego chłopca: „Hej, nie wiem, co napisać, bo pierwszy raz się z takim czymś spotykam, ale dziewczyna z miasta Chorzów, około 14 lat, wraz ze swoją grupą znajomych znęcają się, wyrażają się w wulgarny sposób i zastraszają 9-letniego chłopca, u którego zdiagnozowano autyzm. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i należy to nagłośnić”.

Nagrania ukazują, jak grupa nastolatków szydzi z chłopca, zmusza go do wycofania się z kibicowania klubowi sportowemu. Nastolatkowie każą mu klękać, stosują przemoc fizyczną, używają wulgaryzmów i grożą mu. Bezbronny chłopiec na jednym z filmików płacze, na innym wykonuje rozkazy swoich oprawców. W jednym z ujęć można zobaczyć, jak nastolatkowie dewastują jego rower i wrzucają go w krzaki, na co chłopiec reaguje rozpaczą.

Policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie znęcania się nad chłopcem

Sytuacja została zgłoszona na policję, która obecnie prowadzi wstępne dochodzenie. Młodszy aspirant Karol Kolaczek, oficer prasowy policjantów z Chorzowa, potwierdził, że śledztwo w tej sprawie jest w toku, ale na razie nie może ujawnić szczegółów.

Policjant zapewnia, że więcej informacji na temat tej bulwersującej sprawy powinniśmy poznać we wtorek, 7 listopada. Obecnie sytuacja z Chorzowa budzi ogromne oburzenie i zaniepokojenie mieszkańców oraz internautów, którzy domagają się surowych konsekwencji dla nastolatków.

