Donald Tusk: Nie rozumiem, dlaczego prezydent naraża Morawieckiego na upokorzenie

Nieoficjalnie wiadomo, co prezydent ogłosi w wieczornym orędziu. Andrzej Duda – jak wynika z ustaleń Gazety Wyborczej – początkowo miał zamiar desygnować do utworzenia rządu Donalda Tuska. Jednak po konsultacjach głowy państwa, to Mateusz Morawiecki dostanie misję tworzenia rządu, a marszałkiem seniorem ma zostać Marek Sawicki z PSL. Doniesienia te skomentował Donald Tusk.

– Tak jak mówiłem, będą chcieli ukraść jeszcze kilka dni. Szkoda. Będzie to jeszcze trochę dłużej trwało. Nie rozumiem szczerze, dlaczego pan prezydent Andrzej Duda naraża pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego i cały PiS na takie przykre upokorzenie – mówił lider PO.

Tusk komentuje decyzję Dudy. „Będą żałowali”

– Każdego dnia będzie widać jakie to niepatriotyczne, nieobywatelskie. Strata każdego dnia, to strata dla naszej ojczyzny, wszystkich Polek i Polaków. Ta gra niepotrzebnie naraża polskie interesy na wymierne straty. Ale powtarzam: to nic nie zmieni. Na koniec będą bardzo żałowali, że przedłużają to, ten upokarzający moment dla nich wszystkich. Bo będzie widać nie tylko to, że przegrali, nie tylko to, że są słabi, ale to też musi być przykre, jak nagle poczują, że nikt z nimi nie chce mieć już nic do czynienia – dodał.

Wcześniej były premier powiedział, kiedy zostanie podpisana umowa koalicyjna. – Mam nadzieję, że to też prezydent usłyszy. Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie – mówił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami we Wrocławiu. Przewodniczący PO zapowiedział, kiedy zostanie podpisana umowa.

Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskało wystarczającej liczby głosów w wyborach parlamentarnych, aby zapewnić sobie większość w Sejmie. Odpowiednią liczbą mandatów dysponuje natomiast Koalicja Obywatelska razem w Trzecią Drogą i Lewicą.

