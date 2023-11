Marek Sawicki zaskoczony wyborem prezydenta, ale przekupić się nie da. „Decyzja PSL w sprawie koalicji jest jasna”

Marek Sawicki z PSL będzie marszałkiem seniorem. Na stanowisko wyznaczył go w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Wiele osób spekuluje, że to ukłon w stronę PSL ze strony PiS, które szuka posłów, aby zapewnić sobie sejmową większość. – Decyzja prezydenta była dla mnie zaskoczeniem i przyjąłem ją z satysfakcja – mówi w rozmowie z „Wprost” marszałek senior. – W naszych decyzjach odnośnie koalicji to nic nie zmieni, bo nie będziemy w koalicji z PiS. Chciałbym, żeby te spekulacje porzucono raz na zawsze – podkreśla. Dodaje jednak, że mówi to w swoim imieniu, a nie partyjnych kolegów.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił w poniedziałek, że postanowił powierzyć misję stworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Oświadczył także, że zdecydował o powierzeniu funkcji marszałka seniora Markowi Sawickiemu z PSL. – Zostałem bardzo zaskoczony propozycją prezydenta i było to przyjemne zaskoczenie, bo byłem przekonany, że marszałkiem seniorem zostanie ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, może marszałek Terlecki. Jest tam przecież wiele osób ode mnie starszych, które mogłyby takie powołanie od pana prezydenta dostać. Ale jednak pan prezydent Duda wybrał inną drogę. Być może wsłuchał się w nasze hasło wyborcze: „Dość kłótni, do przodu” i chciałby, żeby ta inauguracja dziesiątej kadencji właśnie w takiej atmosferze przebiegała – wyjaśnia Marek Sawicki.