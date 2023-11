Stanowcza reakcja na decyzję Moskwy. Polska zawiesza Traktat CFE, który obowiązywał od ponad 30 lat

Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (ang. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE) to porozumienie, którego założeniem było zobowiązanie do proporcjonalnej redukcji sił konwencjonalnych w Europie. Liczono wówczas, że ograniczenia ilościowe dotyczące uzbrojenia oraz przekazywanie szczegółowej informacji o potencjałach sił zbrojnych i poddaniu tych informacji weryfikacji ograniczy możliwości dokonania niespodziewanej napaści zbrojnej i rozpoczęcia działań na dużą skalę.

Wojna w Ukrainie. „Polska nie może pozostawać zobowiązana do wypełniania Traktatu CFE”

Polska – jak wynika w wtorkowego komunikatu MSZ – podejmie formalne działania w celu zawieszenia Traktatu CFE w sposób całościowy – w odniesieniu do wszystkich jego postanowień – i bezterminowy. Decyzja, która w porozumienie z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego zapadła 7 listopada oznacza, że po ponad 30 latach Polska nie będzie prawnie ani praktycznie zobowiązana wypełniać postanowienia Traktatu CFE, w tym dotyczące ograniczeń związanych z Siłami Zbrojnymi RP.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że Polska realizowała zobowiązania wynikające z Traktatu CFE od 1992 r., kiedy umowa ta weszła w życie, stanowiąc wówczas ważny element architektury bezpieczeństwa w Europie. „Rosja pogwałciła literę i ducha Traktatu, przez wiele lat nie realizując jego postanowień, a następnie wszczynając bezprawną, niesprowokowaną wojnę” – przekazano.

Czym jest Traktat CFE? Polska chce go zawiesić

Wtorkowe stanowisko sformułowano w odpowiedzi na postępowanie Rosji, sprzeczne z prawem międzynarodowym, w szczególności z Traktatem CFE. „Rosja od 2007 r. nie wykonywała swoich zobowiązań wynikających z Traktatu CFE. W 2022 r. Rosja, przy udziale Białorusi, dokonała kolejnego aktu rażącego naruszenia zakazu użycia siły wobec Ukrainy, innego państwa-strony Traktatu CFE. 7 listopada br. Rosja formalnie przestała być stroną tej umowy. W tych warunkach, stanowiących zasadniczą zmianę okoliczności w stosunku do tych, które istniały w czasie zawierania tej umowy międzynarodowej, Rzeczpospolita Polska nie może pozostawać zobowiązana do wypełniania Traktatu CFE” – czytamy w komunikacie MSZ.

Resort obrony wyjaśnił, że Polska musi dalej wzmacniać zdolności obronne i zdolności odstraszania. Odbędzie się to przez konsekwentne podejmowanie działań w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Jednocześnie Polska nie wyklucza podjęcia w przyszłości dalszych kroków na gruncie prawa międzynarodowego, włączając w to wypowiedzenie Traktatu CFE.

