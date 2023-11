Pod wiadomością policji pojawił się komentarz zaginionej. „Zamiast szukać mnie po raz kolejny...”

Od 4 listopada bliscy Patrycji Orłowskiej nie mają kontaktu z dziewczyną. Nastolatka wyszła z domu i jest obecnie poszukiwana przez policję. Już w dniu zgłoszenia zaginięcia pisała jednak pod wiadomością poświęconą jej osobie. Zwracała uwagę, że mundurowi powinni zainteresować się innym członkiem jej rodziny.

Poszukiwania Patrycji Orłowskiej

„Patrycja ma około 168 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz ciemne blond włosy do ramion. Dziewczyna nosi okulary, na których z prawej strony zamocowana jest biała gumka. W dniu ucieczki ubrana była w czarną kurtkę typu futerko oraz czarne spodnie dżinsowe” – dowiadywaliśmy się na stronach policji.

„Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu Patrycji, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach pod numerem telefonu 47 743 62 22, lub z najbliższą jednostką policji, bądź dzwoniąc na nr alarmowy 112” – apelowano.

Zaginiona sama skomentowała policyjny apel

„U mnie jest świetnie, mam się dobrze i nic mi nie grozi. Policja, zamiast szukać mnie po raz kolejny, powinna zainteresować się partnerem mojej matki, który stosuje przemoc psychiczną, jak i również zdarzy się przemoc fizyczną, a nie mieć to głęboko w d...e, bo nie mam 18 lat, to nie mam prawa głosu” – podkreślała poszukiwana (pisownia oryginalna).

Jak dodawała dziewczyna, chętnie opowie więcej na ten temat, by „w końcu może ktoś coś z tym zrobił”. „A nie tak jak policja będzie olewać to za każdym razem, gdy to mówię, bo matka mówi, że tak nie jest, ponieważ stracilibyśmy dach nad głową” – dodawała.

Policja z Chojnic reaguje na oświadczenie zaginionej dziewczyny

Dziennikarze Onetu zapytali o te słowa funkcjonariuszy z Chojnic. – Policjanci prowadzą czynności operacyjne, weryfikują wszystkie zdobyte informacje, sprawdzają również sytuację rodzinną dziewczyny. Ze względu na szczególny charakter sprawy oraz ograniczenia wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie mogę podać bardziej szczegółowych informacji na ten temat – zapewniła w rozmowie z portalem asp. Magdalena Zblewska z KPP w Chojnicach.

