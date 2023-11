Mike Tyson przyleciał do Polski? Miał ubić interes pod Łomżą

Według lokalnego serwisu mylomza.pl, Mike Tyson miał przyjechać o miejscowości Piątnica pod Łomżą przed dniem Wszystkich Świętych. Z ustaleń portalu wynika, że bokser miał tam spotkać się z hodowcą gołębi i kupić od niego ponad 100 sztuk tych ptaków. Sportowcowi mieli towarzyszyć jego przyjaciele z USA.

Mike Tyson miał kupić gołębie od handlarza z Polski

Portal opublikował dwa zdjęcia wykonane podczas rzekomej wizyty u hodowcy z Piątnicy. Fotografię, która miała zostać wykonana podczas spotkania udostępnił też profil „teamhypetalk” na Instagramie.

„Mike Tyson przyleciał specjalnie do Piątnicy (obok Łomży) by zakupić 100 gołębi od tamtejszego handlarza! Takiego obrotu zdarzeń nie przewidziałby dziś nikt” – napisano pod zdjęciem. Hodowca gołębi z Piątnicy nie chciał jednak komentować sprawy.

Według serwisu mylomza.pl „w tym samym czasie próbowano zaszczepić w Łomży ponad 100 sztuk gołębi, żeby móc otrzymać świadectwa zdrowia niezbędne do wywozu ptaków do USA od służb weterynaryjnych”. W tym celu obdzwonione miało zostać kilka weterynarzy w mieście. Nie wiadomo jednak, czy finalnie doszło do transakcji.

Legenda boksu

Myke Tyson znany jest z miłości do gołębi i interesuje się tymi ptakami od wielu lat. Jakiś czas temu przyznał nawet, że przez wiele lat gołębie były jego „uciszeniem od wojny”, która toczyła się w jego życiu.

Mike Tyson jest dwukrotnym mistrzem świata wszechwag zawodowców i pozostaje najmłodszym mistrzem świata w tej kategorii w historii boksu zawodowego. Zdobył też mistrzostwo świata czterech najważniejszych federacji bokserskich: World Boxing Council, World Boxing Organization, International Boxing Federation i World Boxing Association. W swojej karierze wygrał 50 pojedynków, z czego aż 44 przez nokaut.

