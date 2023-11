Święto Niepodległości. Czy 11 listopada musimy iść do kościoła?

11 listopadaprzypada Narodowe Święto Niepodległości. Jest to święto państwowe, jedno z najważniejszych w naszym kraju. W całej Polsce organizowane są huczne obchody, wydarzenia, koncerty, które upamiętniają wydarzenia z 1918 roku.

Czy 11 listopada to święto kościelne?

11 listopada to święto państwowe, a nie kościelne. Katolicy mogą tego dnia udać się do kościołów, gdzie sprawowane są msze święte w intencji ojczyzny. Modlitwa za kraj, jego mieszkańców i rządzących jest w tym dniu szczególnie ważna. Często podczas tych uroczystości kościelnych dziękuje się za dar wolności i modli się o mądrość dla liderów oraz o pokój i dobrobyt dla narodu.

Warto jednak podkreślić, że uczestnictwo we mszy świętej nie jest obowiązkowe tylko dobrowolne – chyba że 11 listopada przypada w niedzielę, wtedy katolicy powinni udać się do kościoła. W wielu parafiach odbywają się też różne wydarzenia, w których wierni mogą wziąć udział.

Czy 11 listopada jest wolne od pracy?

11 listopada to święto państwowe, nieczynne są zakłady pracy, szkoły, uczelnie wyższe i urzędy. Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości wszystkim przysługuje dzień wolny. Jeśli przypada on w sobotę (tak jak w tym roku), pracodawca powinien oddać pracownikom dzień wolny w innym terminie. Dotyczy to osób, które są zatrudnione na umowę o pracę. Najczęściej dzień wolny należy odebrać do końca tego samego miesiąca.

Czy 11 listopada zrobimy zakupy?

11 listopada nieczynne są sklepy i zakłady usługowe. Zamknięte są galerie handlowe i duże centra, dlatego tego dnia nie zrobimy zakupów. Otwarte mogą być jedynie sklepy prywatne, jeśli ich właściciel podejmie taką decyzję.

Szybkie zakupy będzie można zrobić jedynie na stacjach benzynowych, w prywatnych kioskach. Otwarte będą również niektóre apteki.

Czytaj też:

Święto Niepodległości. Jak Polska odzyskała niepodległość i dlaczego świętujemy 11 listopada?Czytaj też:

Józef Piłsudski. Sylwetka marszałka i jego najsłynniejsze cytaty