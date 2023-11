Z celi do Brukseli. Jest ruch prokuratury ws. polityka PO

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Katowicach Włodzimierz Karpiński miał pozostać w areszcie do najmniej do 24 listopada. Orzeczenie w tej sprawie było prawomocne. Wszystko zmieniły wybory parlamentarne.

Mandat europosła dla Włodzimierza Karpińskiego

Ponieważ Krzysztof Hetman uzyskał mandat posła, przestanie być eurodeputowanym. Następna w kolejności do uzyskania mandatu do PE była Joanna Mucha, która także została posłanką oraz Riad Haidar, który zmarł kilka miesięcy temu. W takiej sytuacji mandat europosła przypadnie kolejnemu na liście – Włodzimierzowi Karpińskiemu. Nikt nie może mu zabronić przyjąć mandatu, ponieważ nie został prawomocnie skazany.

Polityk wyraził zgodę na zostanie eurodeputowanym i wysłał już do marszałek Sejmu pismo z oświadczeniem o objęciu mandatu. Oznacza to, że będzie mógł wyjść na wolność. Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że niezależnie od doniesień o uzyskaniu mandatu przez polityka PO, prokuratura w najbliższych dniach złoży w sądzie wniosek o kolejne przedłużenie mu tymczasowego aresztowania. Taki wniosek ma trafić do sądu do najbliższego piątku 10 listopada.

Przedstawiciel Prokuratury Krajowej powiedział dziennikarzom, że wcześniej Sąd Rejonowy Katowice-Wschód nie uwzględnił zażaleń obrony o zwolnienie podejrzanego z aresztu, wskazując na wysokie prawdopodobieństwo sprawstwa podejrzanego, grożącą mu surową karę i obawę matactwa.

Zatrzymanie Włodzimierza Karpińskiego

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany przez CBA 27 lutego. Służby informowały, że sprawa dotyczy „udziału w zorganizowanej grupie przestępczej podmiotów gospodarczych oraz urzędników szczebla ministerialnego zasiadających w rządzie w latach 2011-2015”.

Grupa ta miała wprowadzać do obrotu faktury VAT na fikcyjne usługi podmiotów gospodarczych zajmujących się wywozem i utylizacją nieczystości z terenu miasta stołecznego Warszawy. Fakturowanie fikcyjnych usług miało służyć uzyskaniu środków finansowych na łapówki dla byłych urzędników.

Polityk Platformy Obywatelskiej ostatecznie usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości około 5 milionów złotych. Był minister skarbu nie przyznaje się do winy.

