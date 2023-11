Konfederacja zostanie ograna? Oburzenie po doniesieniach ws. prezydium Sejmu

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji zostanie wybrane zostanie prezydium Sejmu, które tworzą marszałek i wicemarszałkowie. Z zapowiedzi polityków PO, Trzeciej Drogi i Lewicy wynika, że stanowisko marszałka Sejmu będzie rotacyjne – przez połowę kadencji ma je sprawować reprezentant Trzeciej Drogi, a następnie Lewicy. Jako pierwszy miałby zostać nim Szymon Hołownia, a po nim Włodzimierz Czarzasty.

Z ustaleń Polsat News wynika, że w obecnej kadencji Sejmu, podobnie jak w poprzednich latach, będzie pięciu wicemarszałków: dwóch z KO oraz po jednym z PiS, Lewicy i Trzeciej Drogi. Stanowiska wicemarszałka ma nie otrzymać Konfederacja (nie miała go również do tej pory).

Politycy Konfederacji nie kryją oburzenia tym faktem. Przez 8 lat opowiadali, jaką to są "demokratyczną opozycją" i krzyczeli jak PiS niszczy parlamentaryzm, depcze prawa opozycji i ma głos wielu Polaków, którzy na nią głosowali, za nic. Co robią zaraz po wyborach? Mimo posiadania klubu poselskiego chcą nas pozbawić wicemarszałka Sejmu, by 1,5 miliona naszych wyborców nie miało swojego reprezentanta w Prezydium Sejmu – napisali przedstawiciele partii w krótkim oświadczeniu w mediach społecznościowych.

W podobnym tonie wypowiedział się Witold Tumanowicz. Posłowie PO i PSL zapomnieli o tym co mówili o »dobrym obyczaju« gdy PiS nie dał ludowcom wicemarszałka w 2015 roku – stwierdził poseł. Niechęć do przyznania zasłużonego miejsca w prezydium dla naszego klubu poselskiego pokazuje wyraźnie, że Konfederacja jest niewygodna dla systemu.