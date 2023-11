Polacy ocenili Andrzeja Dudę. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

„SuperExpress” postanowił sprawdzić, czy decyzja Andrzeja Dudy o powierzeniu misji tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu spodobała się opinii publicznej. Wyniki badania świadczą o tym, że prezydent nie odczytał intencji wyborców.

Sondaż: Duda popełnił błąd

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster wynika, ze ponad połowa Polaków uważa, że decyzja prezydenta Andrzeja Dudy jest błędna. Dokładnie 52 proc. badanych stwierdziło, że głowa państwa popełniła błąd. Przeciwnego zdania było 38 proc. respondentów, a 10 proc. badanych nie było w stanie ocenić postępowania Andrzeja Dudy.

Wygląda więc na to, że wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych przełożyły się na wyniki przeprowadzonego badania. Podczas głosowania z 15 października ponad 60 proc. wyborców opowiedziało się za ugrupowaniami innymi niż reprezentowanym przez Mateusza Morawieckiego PiS.

Co zrobi Morawiecki?

Według niektórych pogłosek, obecny premier może jednak zrezygnować z podjęcia próby utworzenia rządu. Ten scenariusz przedstawił m.in. wskazany przez prezydenta do roli marszałka seniora Marek Sawicki. – Wedle mojego przypuszczenia jest to bardzo prawdopodobne, bo ja mimo wszystko, znając i drogę polityczną, i drogę pana premiera, wierzę, że jeszcze jakieś resztki racjonalności w tym wszystkim pozostają – mówił na antenie TVN24.

– Pan premier Morawiecki może skorzystać z tej formuły – wiedząc, że nie ma większości parlamentarnej – że tego samego dnia, kiedy dostanie powołanie, może poinformować pana prezydenta, że wobec niemożliwości stworzenia większości parlamentarnej i stosownego poparcia w Sejmie dla swojego rządu z tej misji rezygnuje – powiedział przyszły marszałek senior w TVN24.

Marek Sawicki wyjaśnił, że w takim przypadku marszałek Sejmu rozpocznie procedurę w drugim kroku, w której to większość parlamentarna wskazuje kandydata – Wszystko wskazuje na to, że będzie to Donald Tusk – wyjaśniał.

