Trzęsienie ziemi w Państwowej Straży Pożarnej? Chodzi o falę odejść na emeryturę

Ok. dwa tygodnie temu miała odbyć się narada komendantów Państwowej Straży Pożarnej. Chodzi o kierownictwo najwyższego szczebla oraz wszystkich komendantów wojewódzkich.

Emerytura na korzystnych warunkach?

Uczestnicy spotkania mieli usłyszeć, że odejście na emeryturę przed spodziewaną zmianą rządu może odbyć się na bardzo korzystnych warunkach.

Jak twierdzi Onet, chodzi o „ekspresowe przyznanie wysokich dodatków”, a także „wypłacenie zaległych urlopów”, co miałoby bezpośrednie przełożenie na wysokość emerytury.

Fala odejść z Państwowej Straży Pożarnej?

Raporty o przejście na emeryturę mieli już złożyć Komendant Główny PSP gen. brygadier dr inż. Andrzej Bartkowiak oraz trzej jego zastępcy: nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, nadbryg. Krzysztof Hejduk i nadbryg. dr inż. Arkadiusz Przybyła.

Wszyscy zostali powołani na swoje stanowiska w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy. Na ten sam krok miała zdecydować się większość komendantów wojewódzkich, część komendantów powiatowych oraz kilku dyrektorów biur w Komendzie Głównej PSP.

— To klasyczna ewakuacja na własnych warunkach. Wielu komendantów awansowało już za dobrej zmiany i oni dobrze wiedzą, że po przegranych wyborach nie mają czego szukać w straży. Według moich obliczeń odejść może nawet połowa z nich — skomentował anonimowy informator, który ma znać kulisy sprawy.

Szacunki dotyczące wysokości emerytur

Z szacunków portalu wynika, że miesięczne wynagrodzenie szefa PSP może wynieść wraz z dodatkami ok. 30-31 tys. zł brutto, a wynagrodzenie jego zastępców to ok. 26-27 tys. zł brutto. Wysokość emerytury stanowi 75 proc. ostatniego wynagrodzenia.

Ponadto, Komendant Główny PSP może liczyć na odprawę. Ma ona wynosić równowartość sześciu ostatnich pensji, co przekłada się na ok. 180 tys. zł brutto.

W przypadku komendantów wojewódzkich – według ustaleń Onetu – wynagrodzenie z wszystkimi możliwymi dodatkami wynosi ok. 20-21 tys. zł brutto. Oni z kolei mają liczyć na odprawy w wysokości ok. 100-120 tys. zł brutto.

