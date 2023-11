Jakub Żulczyk punktuje Szafarowicza. „Słuchaj dzieciaku powiem Ci tak”

We wtorek, 7 listopada Oskar Szafarowicz stawił się przed Komisją Dyscyplinarną Uniwersytetu Warszawskiego, która po półtoragodzinnej rozprawie zadecydowała o ukaraniu działacza młodzieżówki PiS naganą i ostrzeżeniem.

Szafarowicz ukarany przez UW

Przesłuchanie miało związek z rozpoczętym w sierpniu tego roku postępowaniem, dotyczącym opublikowanych przez studenta prawa wpisów na temat syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Chłopiec popełnił samobójstwo po tym, jak Radio Szczecin ujawniło, że został wykorzystany przez pedofila. Chociaż Szafarowicz usunął część udostępnionych postów, to społeczność studencka zainterweniowała w jego sprawie do władz uczelni.

„Wygrała prawda. Wygrały zasady. Wygrało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy podpisali petycję” – skomentowała decyzję komisji Daria Brzezicka, inicjatorka petycji o usunięcie działacza z listy studentów. Szafarowicz nie został wydalony z Uniwersytetu Warszawskiego, jednak – jak sam poinformował – „każde kolejne »niewłaściwe« wystąpienie w sferze politycznej to RELEGOWANIE z uczelni”.

Żulczyk zwrócił się do Szafarowicza

W czwartek, 9 listopada student prawa udostępnił na swoim profilu w serwisie X, dawniej Twitter okładkę najnowszego numeru „Gazety Polskiej”, na której wyrok uczelni porównano do „zamordyzmu i zastraszania”. Zdjęcie skomentował pisarz i scenarzysta Jakub Żulczyk, który skrytykował postawę Szafarowicza.

„Słuchaj dzieciaku powiem Ci tak, nie chodzę do kościoła i nie wierzę w Boga ale myślenie mam chrześcijańskie. Ergo – nawet taki mały zasraniec jak ty zasługuje na skruchę, pokorę i rehabilitację” – rozpoczął wpis. Podkreślił, że na początku działacz musi jednak zrozumieć swoją winę i przeprosić za wyrządzoną krzywdę.

„Wystawiłeś wrażliwe dane dzieciaka, który następnie popełnił samobójstwo. Ja wiem, że to potworny ciężar i mózg robi wszystko, aby go wypierać. Ale spojrzenie w tę otchłań może zrobi z ciebie człowieka przez C” – podsumował Żulczyk. „Wiem, że szermuje Pan obelgami na prawo i lewo, lecz rzucanie kolejnego pomówienia, co Pan powyżej uczynił, to podłość niskich lotów” – odpowiedział mu Szafarowicz, przytaczając wypowiedź, w której pisarz obraził prezydenta.

