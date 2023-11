43-latek groził śmiercią Donaldowi Tuskowi. Jest wyrok sądu

W maju tego roku Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie gróźb wobec Donalda Tuska. Z informacji Onetu wynika, że chodziło o groźby zawarte w wiadomości mailowej, która w listopadzie 2022 r. trafiła na skrzynkę PO.

43-latek groził Donaldowi Tuskowi

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk potwierdziła w rozmowie z Onetem, że „w mailu były groźby wobec pana Donalda Tuska i członków jego rodziny”. – Autor został zidentyfikowany. Przyznał się do napisania tego maila – przekazała.

Mężczyzna twierdził, że w dniu, w którym wysłał maila, „był pijany i pokłócił się z członkami swojej rodziny”. Twierdził też, że „zdenerwowała go informacja jednej z telewizji, z której wynikało, że Tusk i Platforma Obywatelska chce likwidacji 500 plus i 13. emerytury”, co miało go pchnąć do wysłania gróźb.

Jest wyrok

W czwartek 43-letni Michał B. został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie 20 godzin prac społecznych w miesiącu. Sąd nałożył też na niego zakaz zbliżania się do Donalda Tuska i jego rodziny. Wyrok nie jest prawomocny.

O rozprawie poinformował wcześniej przewodniczący PO. „Właśnie wyszedłem z sali sądowej w Sopocie. Człowiek, który planował zamach na mnie i moją rodzinę zeznał, że działał pod wpływem TVP Info, Wiadomości i TV Republika. Bardziej ofiara niż zamachowiec” – napisał Tusk na portalu społecznościowym X.

Lider PO pod ochroną SOP

W grudniu ubiegłego roku liderowi PO przyznano ochronę SOP. Decyzję w tej sprawie podjął szef MSWiA Mariusz Kamiński.

„Każdego tygodnia w listach i mediach społecznościowych znajduję groźby pod adresem moich bliskich i wyroki śmierci oraz zapowiedzi zamachu na mnie. W grudniu policja poinformowała mnie, że zagrożenie zamachem jest realne i konkretne jak nigdy przedtem. Stąd wniosek o ochronę” – wyjaśnił wówczas sam Tusk.

