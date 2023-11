Groźby śmierci pod adresem Tuska. Ziobro do szefa KO: Jesteś siejącym zło hipokrytą

„Nienawiść jest straszna, ale gorsi są jej siewcy jak ty” – napisał Zbigniew Ziobro zwracając się bezpośrednio do Donalda Tuska. W dalszej części minister sprawiedliwości nawiązał do słów Janusza Palikota sprzed kilkunastu lat. „Pamiętasz, jak reagowałeś, gdy Twój ówczesny zastępca wzywał do zastrzelenia i wypatroszenia Jarosława Kaczyńskiego?” – zapytał szefa KO.

Zbigniew Ziobro oskarża Donalda Tuska

Następnie stwierdził, że „to media Donalda Tuska wyhodowały w jego własnej partii mordercę, który w Łodzi zabił działacza PiS, a na liście celów miał prezesa PiS, jego samego oraz Jacka Kurskiego”. „To szaleniec oczadziały platformerską propagandą TVN podpalił biuro poselskie Beaty Kempy, ryzykując życie 15 mieszkańców kamienicy” – wyliczał lider Suwerennej Polski. Na koniec swojego wpisu Zbigniew Ziobro ocenił, że szef Koalicji Obywatelskiej jest „zwykłym kłamcą i siejącym zło hipokrytą”.

Planował zamach na Donalda Tuska. Szef KO komentuje

Wpis ministra sprawiedliwości to reakcja na wcześniejszą wypowiedź Donalda Tuska. W czwartkowy poranek polityk poinformował, że przed sądem w Sopocie odbyła się rozprawa w sprawie mężczyzny, który planował przeprowadzenie zamachu na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej i jego rodzinę. W czasie postępowania zeznał, działał pod wpływem TVP Info, Wiadomości i TV Republika. „Bardziej ofiara niż zamachowiec” – ocenił były premier.

Groźby pod adresem Donalda Tuska

W maju tego roku Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie gróźb wobec Donalda Tuska. Z informacji Onetu wynika, że chodziło o groźby zawarte w wiadomości mailowej, która w listopadzie 2022 r. trafiła na skrzynkę PO.

Autor został zidentyfikowany przez służby. Przyznał się do napisania tego maila. Mężczyzna twierdził, że w dniu, w którym wysłał maila, „był pijany i pokłócił się z członkami swojej rodziny”. Twierdził też, że „zdenerwowała go informacja jednej z telewizji, z której wynikało, że Tusk i Platforma Obywatelska chce likwidacji 500 plus i 13. emerytury”, co miało go pchnąć do wysłania gróźb.

43-letni Michał B. został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie 20 godzin prac społecznych w miesiącu. Sąd nałożył też na niego zakaz zbliżania się do Donalda Tuska i jego rodziny. Wyrok nie jest prawomocny.

