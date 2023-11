50 najbardziej wpływowych Polaków, Kukiz o „cyrografie” z PiS i nowy model wyboru papieża. Co jeszcze we „Wprost”?

„50 najbardziej wpływowych Polaków”. To już 13. edycja rankingu 50 najbardziej wpływowych Polaków „Wprost”. Dla jednych trzynastka okazała się pechowa. Dla innych szczęśliwa. Z rankingiem pożegnało się wiele nazwisk, które jeszcze rok temu były w ścisłej czołówce – pisze Szymon Krawiec.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Prezydent przed zmianą władzy”. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek – tak rozstrzygnął swoje powyborcze dylematy prezydent Andrzej Duda. Wykonał gest dobrej woli wobec opozycji i ukłon pod adresem PiS, partii która ma odpowiadać za bezpieczeństwo – analizuje Eliza Olczyk.

„Dziwne zagrania prezydenta”. – Proponowane przez prezydenta zmiany dotyczące regulaminu Sądu Najwyższego to nieporozumienie – ocenia w rozmowie z Agnieszką Szczepańską-Niesłuchowską Józef Zych, marszałek-senior dwóch kadencji Sejmu.

„Chaos w Zjednoczonej Prawicy”. – Polityczni nominaci w spółkach Skarbu Państwa, ministrowie stracą limuzyny, sekretarki. Nie wiadomo, ilu z nich będzie lojalnych w stosunku do PiS-u – przestrzega rozmówca z prawicy w tekście Joanny Miziołek.

„Zgodnie z własnym sumieniem”. – W nowej kadencji upomnę się o niespełnione obietnice. PSL a niegdyś PO wpisały do postulatów wyborczych zmianę ordynacji – zapowiada poseł Paweł Kukiz w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej-Szczepańskiej.

„Kościół to nie tylko duchowni”. Konserwatywne media donoszą, że papież zamierza zmienić model wyboru papieża. I choć Watykan zaprzecza, to sam pomysł jest naprawdę wart rozważenia – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Nie jestem mściwy”. Robert Janowski po 20 latach przerwy właśnie wrócił do teatru i został fantastycznie przyjęty w „Komedii odlotowej, czyli lumbago”. Czy wróci także do TVP? Opowiada o tym w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Moda dotyczy nas wszystkich”. – Dlaczego, do cholery, my mamy być „ładne”? A może chcemy się „pobrzydzić”? – mówi Marcie Byczkowskiej-Nowak Karolina Domaradzka, krytyczka i stylistka mody.

„Przemoc seksualna i związek”. Partnerka ujawniła, że w przeszłości doświadczyła przemocy seksualnej. Jaki to ma wpływ na związek, na współżycie, postrzeganie jej osoby? – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Antysemityzm wylał się na niemieckie ulice”. Muzułmańscy imigranci nie mogą być antysemitami we współczesnych Niemczech, żeby nie tworzyć konkurencji dla skutecznego rozliczenia zbrodni Holokaustu – pisze Jakub Mielnik.

„Głód, bieda i miliony na rakiety”. Hamas wystrzeliwuje tak wiele rakiet, że w sumie potrzeba na nie milionów, kwoty nieprzystającej do rzeczywistości Strefy Gazy. Skąd Hamas ma pieniądze na wojnę? Odpowiedź w tekście Michała Banasiaka.

„Fałszywa solidarność z Palestyńczykami”. Można by pomyśleć, że świat nie znał dotąd większej tragedii ponad to, co dzieje się w Gazie. Ciekawe, że nikt nie reagował tak żywiołowo np. na ludobójstwo Ujgurów w Chinach – punktuje Jakub Mielnik.

„Żegnaj, Przyjacielu”. Udało mu się przeżyć ciężkie walki w Awdijiwce na Donbasie, zmarł 3 listopada wieczorem w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym niedaleko Charkowa. Ukraińska korespondencja Karoliny Bacy-Pogorzelskiej.

„Konsekwencje mariażu tronu z ołtarzem”. Im bardziej Viktor Orbán podkreśla chrześcijańskie korzenie Węgier, tym bardziej obywatele tego kraju odwracają się od Kościoła. Tę zależność wyjaśnia Agaton Koziński.

„Wojenny wysiłek”. Można byłoby po prostu między bajki włożyć hipotezy o nieistniejącej kontrofensywie, jednak warto się pochylić nad tym, co działo się w armii ukraińskiej aby dać świadectwo prawdzie i uciąć wszystkie spekulacje – pisze gen. Waldemar Skrzypczak.

„Ryzyko śmierci na boisku”. O tym, dlaczego na boisku zawodnik nagle traci przytomność i czy piłkarz polskiej ligi zostałby w takiej sytuacji uratowany opowiada Katarzynie Pinkosz prof. Łukasz Małek, kardiolog sportowy.

„Chatbot Muska budzi obawy”. Grok, jak jego twórca, jest obdarzony „sarkazmem”. Inni jednak uznają jego wypowiedzi za wulgarne, a nierzadko mijające się z prawdą. To budzi obawy – pisze prof. Aleksandra Przegalińska.

„Największa rzeźba świata”. Syn polskich imigrantów Korczak Ziółkowski poświęcił życie budowie wielkiego pomnika wodza Siuksów Szalonego Konia. Jego dzieło kontynuują dzieci i wnuki, a może i prawnuki. Więcej w tekście Miłosza Szymańskiego.

„Na spokojnej drodze”. – Nie wiem, co musiałabym dziś zrobić, żeby mieć szansę zagrać w tej samej grze, w której grają modni artyści wypuszczający nowe wydawnictwa – zastanawia się Anita Lipnicka w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

„Liczymy na świadomych odbiorców”. – Gra „Niezwyciężony” jest przesiąknięty Lemem. To nie jest tytuł dla wszystkich, dlatego spodziewaliśmy się sporego rozstrzału w ocenach – mówi Marcinowi Makowskiemu Marek Markuszewski ze Starward.

