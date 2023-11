Oto 50 najbardziej wpływowych Polaków. Pierwsze miejsce zaskakuje

To trudny czas na robienie jakichkolwiek rankingów wpływowych Polaków. Z jednej strony, chciałoby się już wziąć pod uwagę wynik październikowych wyborów i na pierwszych miejscach poobsadzać kluczowych liderów wygranej opozycji. Ale na to za wcześnie. Donald Tusk jeszcze nie rządzi. W chwili zamknięcia tego numeru nie wiemy nawet, jaki skład będzie miał jego koalicyjny rząd. Wreszcie, co najważniejsze, ranking 50 wpływowych Polaków bierze pod uwagę cały 2023 rok, a w nim nadal jednak rządzi obóz Zjednoczonej Prawicy.

Lista bez wielu znanych nazwisk

To już 13. edycja rankingu 50 najbardziej wpływowych Polaków „Wprost”. Dla jednych trzynastka okazała się pechowa. Dla innych szczęśliwa. Z rankingiem pożegnało się wiele nazwisk, które jeszcze rok temu były w ścisłej czołówce. Nie ma już Adama Niedzielskiego, byłego ministra zdrowia, który w sierpniu złożył dymisję po kontrowersjach związanych z ujawnianiem wrażliwych danych pacjenta. Zabrakło dwóch najbardziej popularnych wojskowych w Polsce, czyli gen. Waldemara Skrzypczaka i gen. Romana Polki, którzy w zeszłym roku mieli ogromny wpływ na to, jak Polacy postrzegali wojnę za naszą wschodnią granicą. Zabrakło Pawła Kukiza, Tomasza Grodzkiego, Roberta Mazurka, Jakuba Kumocha czy Wojciecha Bakuna, prezydenta Przemyśla, który rok temu stał na czele wielkiego pomocowego zrywu dla ukraińskich uchodźców.

Debiutanci wśród wpływowych Polaków

Ale w miejsce nieobecnych pojawiły się nowe twarze Polaków, którzy mają duży wpływ na nasze życie. Do zestawienia wpadł Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, który najprawdopodobniej już wkrótce zostanie mianowany przez Mateusza Morawieckiego na kolejną pięcioletnią kadencję. Ma ogromny wpływ na funkcjonowanie polskiego sektora finansowego – banków, ubezpieczycieli, firm konsultingowych. I to on może mieć dużo do powiedzenia w kwestii powoływania nowych członków zarządów i rad nadzorczych największych polskich spółek.

Wśród wpływowych znaleźli się Sylwester Wardęga i Konopskyy – dwójka youtuberów, którzy stoją za ujawnieniem Pandora Gate – skandalu z wykorzystywania nieletnich przez najpopularniejszych twórców w polskim internecie. Wardęga z Konopskyym nie tylko ośmieszyli polskie służby, ale dali też prztyczka w nos polskiemu dziennikarstwu śledczemu, które od lat przeżywa kryzys.

W pierwszej dwudziestce pojawił się Krzysztof Stanowski, jeszcze do niedawna współwłaściciel Kanału Sportowego, który parę dni temu postanowił pozbyć się w nim swoich udziałów i współpracę z kolegami – Polem, Borkiem i Smokowskim – definitywnie zakończyć. Produkowane przez niego treści przez lata były jednymi z najczęściej cytowanych w mediach. Łamał tabu, ujawniał skandale, pokazywał hipokryzję sportowców, polityków i ludzi mediów. Tym ostatnim oberwało się najmocniej po tym, jak latami promowali Natalię Janoszek – niedoszłą gwiazdę Hollywood i Bollywood, która sfingowała swoją karierę. Po odejściu z Kanału Sportowego, Stanowski z sieci nie zniknie. Już rozkręca swój nowy pomysł, czyli Kanał Zero, który ma być jego największym przedsięwzięciem medialnym ze wszystkich dotychczasowych.

Z ciekawych, nowych nazwisk na liście pojawiła się Katarzyna Barlińska vel Pizgacz – najpoczytniejsza autorka ze wszystkich młodych twórców piszących w kategorii Young Adult. Do rankingu powróciła Doda, która w tym roku przeżywa swoją drugą młodość. I to nie tylko za sprawą najnowszej płyty. Z muzycznych gwiazd zadebiutowała również Sanah, która jako pierwsza polska artystka jednym swoim koncertem zapełniła cały Stadion Narodowy. Udało się to dotychczas Dawidowi Podsiadło, ale ten w naszym rankingu jest już od lat.

Kto jeszcze z listy wypadł, a kto na niej zadebiutował? Kto w ciągu ostatniego roku swoje wpływy rozszerzył, a kto je pomniejszył? I wreszcie, najważniejsze pytanie o to, kto dzisiaj jest najbardziej wpływowym Polakiem? O tym w najnowszej edycji naszego rankingu.