Najpierw zlikwidują prace domowe, a potem całe szkoły? Ekspertka: Antydemokratyczna dystopia

Krystyna Romanowska: Dlaczego prace domowe i kolor pasków na świadectwie stały się najbardziej palącym problemem polskiej edukacji?

Dr Magdalena Archacka: Zadajmy raczej pytanie: czy rzeczywiście są problemem? A może też stały się medialną zabawką, która wkrótce zostanie porzucona i zastąpiona nowszą i budzącą większe emocje?

Rozsądek podpowiada nam, że zmiana kolorów pasków i odgórny zakaz wykonywania prac domowych, nie zmienią szkoły, edukacji i świata.

Mogą za to stać się symbolem walki o zmianę, choć dokąd miałaby ona prowadzić? Prace domowe, podobnie jak oceny i sprawdziany mające na celu zweryfikowanie nabytej wiedzy, zostały wykreowane na przeżytki edukacji tradycyjnej, a więc skostniałej, nieprzystającej do współczesności. Interesujące, co proponujemy w miejsce stopniowego wprowadzania w świat pracy, systematyczności i odpowiedzialności? Ja dostrzegam tu dążenie do tworzenia fun parku, szkoły jako placu zabaw, gdzie zadaniem nauczycieli staje się prześciganie w lekcjach pełnych atrakcji i kreatywności.