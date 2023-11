Tąpnięcie w szeregach Nowej Lewicy. „Nie wejdziemy do rządu”

– Polki i Polacy zdecydowali, że chcą rządu opozycyjnego, więc my taki rząd poprzemy, ale nie wyobrażamy sobie, by brać za niego odpowiedzialność, pracować w resortach nie mając gwarancji tego, że nasze postulaty będą zrealizowane, że będą na to odpowiednie środki – przekazał polityk Partii Razem w rozmowie z Onetem.

Rozmówca portalu powiedział, że Razem realistycznie podchodziła do negocjacji, mając pełną świadomość, że nie wszystkie postulaty tej partii znajdą się w umowie koalicyjnej. Okazuje się jednak, że treść umowy, którą zamierzają przedstawić liderzy ugrupowań, nie zawiera ani jednego punktu zgłoszonego przez razem. – Efekt jest taki, że te najważniejsze punkty, które postulowaliśmy ostatecznie w umowie koalicyjnej, się nie znalazły – podsumował przedstawiciel partii.

Z informacji Onetu wynika, że w umowie zabrakło miejsca m.in. na ustawę ratunkową, która wprowadza dekryminalizację pomagania w aborcji. O tym punkcie wielokrotnie mówiła senatorka z ramienia Razem Magdalena Biejat, nazywając go „absolutnym minimum”.

