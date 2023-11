Szukali go ponad miesiąc, przemycał 27 nielegalnych migrantów. Uniknie kary

Kaled A. przemycał 27 nielegalnych migrantów, wśród nich dzieci. Jechał „dostawczakiem” na szwedzkich tablicach rejestracyjnych. Zanim został zatrzymany po przekroczeniu niemieckiej granicy, przejechał przez Polskę 200 kilometrów. Syryjczyk uniknie kary. Ma 16 lat.

„Był najmłodszym przemytnikiem, jakiego kiedykolwiek złapała Policja Federalna” – pisze „Bild”. W chwili zatrzymania miał 15 lat.

Chłopiec został zwerbowany przez swojego przemytnika

Kiedy przyjechał do Niemiec miał 14 lat. Wówczas od razu został zakwaterowany w specjalnym ośrodku dla młodych ludzi bez opieki w małym miasteczku Apolda w centrum kraju. Stamtąd też uciekł w sierpniu tego roku. Jak dowiadujemy się z „Bilda” poszukiwania były prowadzone, jednak zostały zakończone niepowodzeniem.

Nastolatek odnalazł się 18 września. Wtedy też, o godz. 22:45, został zatrzymany do kontroli chwilę po przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy. Jak zeznał, do zadania został zwerbowany przez mężczyznę, który przemycił go dwa lata wcześniej. – Nauczył mnie prowadzić samochód. Ćwiczyliśmy dwa dni – relacjonuje Kaled.

Nastolatek cudem uniknął surowszej kary

Rzutem na taśmę udało mu się uniknąć kary. Aktualnie ma 16 lat, jednak zdarzenie miało miejsce na chwilę przed urodzinami. Dzięki temu, zgodnie z niemieckim prawem, odpowiada on na innych zasadach. Za przemyt ludzi w warunkach zagrażających życiu oraz prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy sąd dla nieletnich skazał go jedynie na cztery tygodnie aresztu.

Tych również nie „odsiedzi”. Czekając na wyrok spędził już w areszcie sześć tygodni, które uznane zostały na poczet kary. Sąd postawił jednak jeszcze jeden, dodatkowy warunek. Kaled musi regularnie uczęszczać do szkoły i utrzymywać kontakt ze swoim kuratorem.

Czytaj też:

Scholz przemawiał w rocznicę nocy kryształowej. Potępił narastający antysemityzmCzytaj też:

Niebezpieczna doba przy granicy z Białorusią. Patrole SG obrzucone butelkami