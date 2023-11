NA ŻYWO: Święto Niepodległości 2023. Uroczystości państwowe i marsz w Warszawie

10:20 Na stronie Kancelarii Prezydenta pojawiło się nagranie z fragmentami wypowiedzi Andrzeja Dudy, w których nawiazywał do Ojców Niepodległości.



„Jedna jest Polska, będzie jedna, i my wszyscy jej służymy” – czytamy we wpisie.



twitter.com 10:06 Życzenia z okazji Święta Niepodległości złożył Polakom prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



„W imieniu narodu ukraińskiego składam najszczersze życzenia Prezydentowi Polski i całemu narodowi polskiemu z okazji Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Życzę, aby Wasza niepodległość była nienaruszalna i wieczna” – czytamy we wpisie.



Zełenski podkreślił, że„Ukraińcy nigdy nie stracą poczucia wdzięczności wobec Polski i zawsze będą doceniać pomoc Polaków w najtrudniejszym momencie rosyjskiej agresji”.



„Naród polski pomógł Ukrainie przetrwać” – podkreślił ukraiński prezydent. „Ukraina i Polska są zjednoczone wolnością i zawsze będą razem – w UE, NATO i we wszystkich decydujących momentach naszej wspólnej historii” – dodał.



„Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości, Polsko!” – zakończył Zełenski.



twitter.com 10:01 „Oddajemy cześć i pamięć ojcom i matkom polskiej niepodległości. To bardzo dobry czas, by myśleć o tym jak być razem i jak wspólnie działać na rzecz Rzeczypospolitej!” – czytamy we wpisie Platformy Obywatelskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.



twitter.com 09:44 PSL rozpoczyna obchody Święta Niepodległości przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie. Na miejscu marszałek senior Sejmu Marek Sawicki uścisnął dłoń z prezydentem RP Andrzejem Dudą.



twitter.com 09:38 Opowieści o bezkrwawym rozbrajaniu żołnierzy niemieckich przez przechodniów na ulicach Warszawy to tylko niewielki wycinek prawdy. W rzeczywistości 11 listopada 1918 r. w stolicy trwała nieustająca strzelanina, padały trupy, a w kilku miejscach miasta toczyły się regularne bitwy.



Niepodległość we krwi. 11 listopada w Warszawie wciąż trwały walki. „Niemcy nie zamierzali kończyć wojny z pustymi rękami” 09:31 Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego Jerzego Kalinę, autora m.in. pomnika Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie.



„W uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za konsekwentne występowanie w obronie prawdy i wolności twórczej w PRL poprzez wybitne i poruszające dokonania artystyczne, za działalność na rzecz suwerennej Rzeczypospolitej. Za rozsławienie Polski, za zrozumienie i odwagę; za umiejętność podkreślenia najważniejszych dla Polaków rzeczy” – czytamy uzasadnienie na profilu Kancelarii Prezydenta w portalu X.



twitter.com 09:12 W Belwederze trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.



twitter.com 09:09 Prezydent Andrzej Duda rozpoczął obchody Święta Niepodległości od złożenia wieńców przy pomnikach Ojców Niepodległości.



twitter.com 09:01 W ramach Narodowego Święta Niepodległości w stolicy odbędą się liczne uroczystości i zgromadzenia. Głównym punktem obchodów będzie Uroczysta Odprawa Wart.



Narodowe Święto Niepodległości. Plan obchodów i imprez w Warszawie

Narodowe Święto Niepodległości. Uroczyste obchody, imprezy kulturalne

11 listopada 2023 r. Polska obchodzi 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Tego dnia odbywają się oficjalne obchody z udziałem władz państwowych, ale i wiele innych wydarzeń mających na celu uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.

W południe tradycyjnie odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, w której udział weźmie m.in. premier Mateusz Morawiecki.

W Belwederze prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Następnie wraz z Małżonką, Agatą Kornahuser-Dudą weźmie też udział w Mszy świętej za Ojczyznę, która zostanie odprawiona w Świątyni Opatrzności Bożej.

Świętu towarzyszą także liczne imprezy kulturalne o mniej formalnym charakterze. W godz. 14.00-20.00 w Warszawie odbędzie się „Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu”, na odcinku Nowy Świat-Trębacka. Biuro Niepodległa zaprosiło na scenę znanych polskich artystów reprezentujących różne pokolenia. Wystąpią: duet Karaś/Rogucki, Sara James, Baranovski oraz Kamil Bednarek. Scena Muzyczna znajdzie się na Dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28. Start o godzinie 14:00.

11 listopada w Kościele Wizytek odbędą się także koncerty muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Il Tempo – koncerty startują o 14:00, 15:40 i 17:30 i potrwają około 40 minut.

Jak co roku narodowe święto zostanie także uczczone na sportowo. Punktualnie o godzinie 11:11 wystartuje 33. Bieg Niepodległości. Przez kilka godzin zamknięte będą ulice: aleja Jana Pawła II, T. Chałubińskiego i Aleja Niepodległości od ronda zgrupowania AK „Radosław” do Rakowieckiej.

Kolejną dużą imprezą zaplanowaną na ten dzień będzie coroczny Marsz Niepodległości, który wystartuje o 14:00 z Ronda Dmowskiego.

Zmiany w organizacji ruchu w Warszawie

Już od ok. godz. 9.00 można spodziewać się zmian w organizacji ruchu w Warszawie, m.in. zamknięć ulic na Trakcie Królewskim i w okolicy placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Planowane są przemarsze pododdziałów Wojska Polskiego i innych formacji mundurowych. Uroczystości zakończą się ok. godz. 14.00.

