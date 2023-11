Widzowie TVP Info mogli przeżyć szok. Takich słów na antenie się nie spodziewano

Ulicami Warszawy przeszedł po raz kolejny Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. Wydarzenia ze stolicy na żywo relacjonowała stacja TVP Info. – Kolejny Marsz Niepodległości połączył pokolenia. Bo tutaj seniorzy, dzieci, rodziny z dziećmi, dorośli, żadnych nie było tutaj różnic, które mogłyby podzielić – mówił reporter.

Marsz Niepodległości. TVP Info zaliczyło wpadkę podczas relacji

Dosłownie sekundę później jeden z uczestników manifestacji zatrzymał się, aby powiedzieć do mikrofonu, co myśli o telewizji publicznej. – TVP Info, nie damy się podzielić. To są wspaniali dziennikarze: Michał Rachoń, Adrian Klarenbach, Magdalena Ogórek. To są naprawdę wspaniali dziennikarze i będziemy ich zawsze bronić. Ja, osobiście, jestem spod Koszalina, przyjadę i będę ich bronił – deklarował około 50-letni mężczyzna. – Dziękujemy za tą deklarację – odparł wyraźnie uradowany reporter. – Ja też popieram absolutnie – dodała kobieta z tłumu.

W czasie relacji z Marszu Niepodległości doszło do nieoczekiwanego zdarzenia. W pewnej chwili do reportera TVP Info podszedł młody mężczyzna, który wyraźnie nie był zwolennikiem obecnej partii rządzącej. – Jarosław, idziemy po ciebie! – krzyknął do mikrofonu, co usłyszeli wszyscy widzowie telewizji publicznej.

twitterGaleria:

Marsz Niepodległości 2023

Marsz Niepodległości 2023. Rafał Trzaskowski podał dane o frekwencji



Demonstracja przebiegała spokojnie. – Sytuacja na ulicach Warszawy jest pod kontrolą, jest spokojna. Obserwujemy marsz narodowców przez cały czas. Nadużywane są środki pirotechniczne – powiedział Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zwrócił również uwagę na incydenty, do których doszło podczas Marszu Niepodległości. Uczestnicy palili flagi w kolorach tęczy oraz flagi Unii Europejskiej. Na zdjęciach z demonstracji widać, że za jednym z samochodów ciągnęły się po ziemi flagi unijna i tęczowa. – Zwróciliśmy na to uwagę policji. Natomiast palenie tych flag, abstrahując od tego jaki jest tego wydźwięk, nie powodowało większego zagrożenia dla uczestników marszu – przekazał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Rafał Trzaskowski podał także pierwsze dane o frekwencji. Ze wstępnych ustaleń stołecznego ratusza wynika, że w manifestacji wzięło udział około 40 tysięcy uczestników. Z kolei portal Onet.pl wyliczył, że około godziny 15:30 w marszu brało udział około 70-90 tysięcy osób.

