Jarosław Kaczyński straszy UE. „Polska w ogóle nie będzie państwem”

Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w organizowanym przez narodowców Marszu Niepodległości. Część polityków m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz szef MON Mariusz Błaszczak pojawili się na uroczystościach państwowych z okazji Święta Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Kilka godzin później grupa działaczy PiS oraz zwolenników partii rządzącej zgromadziło się w krakowskiej sali Sokoła. Wśród publiczności można było wypatrzeć m.in. Elżbietę Witek, Ryszarda Terleckiego, Mateusza Morawieckiego, Beatę Szydło, Jacka Sasina, Zbigniewa Raua, Antoniego Macierewicza i kurator Barbarę Nowak.

Święto Niepodległości. Jarosław Kaczyński ostrzega przed UE

Przemówienie z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wygłosił Jarosław Kaczyński. – Dziś mamy inną sytuację, kiedyś mówiłem tu o przyszłości. Dzisiaj muszę z bólem powiedzieć, że trzeba mówić o innych sprawach, nie o tym, co było, ale o tym, co będzie, a w każdym razie co może być. Nasi przeciwnicy zapierali się, że nie będzie żadnych zmian w traktatach europejskich, otóż jest zupełnie inaczej — zaczął prezes PiS.

To właśnie potencjalnym zmianom w UE była poświęcona spora część wystąpienia polityka. Wyliczał, że aktualnie trwają dyskusje nad 267 zmianami w traktatach, które określił mianem daleko idących.

Jarosław Kaczyński wymienił m.in. zniesienie prawa weta, które było fundamentem sprawiającym, że państwa członkowskie pozostawały państwami suwerennymi.

– Druga zasadnicza zmiana to przeniesienie dwóch dziedzin do uprawnień samodzielnych UE: to sprawa klimatu i różnorodności biologiczne oraz sprawa rokowań w tej kwestii. Przedtem to były kompetencje dzielone, teraz będą to wyłączne. Może jeszcze ważniejsze jest przeniesienie ośmiu dziedzin do uprawnień dzielonych. To sprawy zagraniczne, obrony, bezpieczeństwa zewnętrznego, ochrony ludności, ochrony granic UE – przekonywał.

Kaczyński: Niemcy i Francja chcą kontrolować Europę

Według prezesa PiS „Niemcy i Francja chcą sobie zapewnić dominację w UE”. Polityk pokusił się nawet o dokonanie podziału. W jego opinii nasza część Europy przypadnie Niemcom, natomiast zachodnią część kontynentu będzie kontrolować Francja. – Czy my mamy prawa się na to zgodzić? — pytał zgromadzonych.

W dalszej części swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński stwierdził, że „podobnie jak to było po przegranej planu stworzenia tzw. konstytucji europejskiej, jak to było przed Traktatem Lizbońskim, i tym razem twórcy tego przedsięwzięcia powołują się na konieczność rozszerzenia Unii”. – Na twierdzenie, że czym Unia jest bardziej rozbudowana, w sensie liczby członków, tym bardziej skomprymowana powinna być władza, szersza, głębsza – dodał.

Jarosław Kaczyński przestrzega przed rządem Donalda Tuska

Następnie prezes PiS oznajmił swoim sympatykom z Krakowa, że „już niedługo Polska to będzie teren zamieszkiwania Polaków zarządzany z zewnątrz”. – Historycy wraz z biegiem czasu określają naszą niepodległość z lat 1918-1939 jako incydent, bo w skali historycznej 20 lat i kilka miesięcy to jest incydent – powiedział. – To będzie kolejny z punktu widzenia historii incydent, bo po tym traktacie, jeżeli on wejdzie, Polska nie będzie już w żadnym wypadku krajem niepodległym, suwerennym i w ogóle nie będzie państwem – grzmiał.

Według Jarosława Kaczyńskiego „już wkrótce Polska będzie zatruta, terroryzowana przez mafie śmieciowe i inne mafie”. – Taką przyszłość nam gotują, taką przyszłość gotuje nam rząd, który został zamontowany, z Tuskiem na czele, po to, by to przeprowadzić. Użyłem trybu dokonanego, ale to jest plan, który chcą zrealizować – tłumaczył prezes PiS.

