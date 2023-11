Zmiany w ślubowaniu i wydłużenie obrad. Nieoficjalne ustalenia o pierwszym posiedzeniu Sejmu

W poniedziałek 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu. Dopiero od tego momentu zaczną biec kadencje Sejmu i Senatu, których skład wybraliśmy w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

Polsat News nieoficjalnie poinformował, że pierwsze posiedzenie Sejmu może zostać wydłużone do dwóch dni. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w poniedziałek rano. Wiadomo także, jak ma zostać zorganizowane ślubowanie nowych parlamentarzystów.

Nowi posłowie maja je składać w kolejności rzędami, a nie poszczególnym klubami, tak jak było cztery lata temu, gdy marszałkiem seniorem był Antoni Macierewicz.

Plany nowej koalicji. Jakie działania podejmie najpierw?

Koalicja rządowa chce już na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu przyjąć uchwałę ws. legalności wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co w konsekwencji ma prowadzić do unieważnienia wyroku ws. aborcji z przesłanki embriopatologicznej.

Wiadomo również, że politycy Lewicy na pierwszym posiedzeniu Sejmu złożą dwa projekty ustaw.

Pierwszy ma dotyczyć „gwarancji legalnej, bezpiecznej, bezpłatnej aborcji do 12. tygodnia ciąży”. Druga z ustaw ma „dekryminalizować pomoc w przerywaniu ciąży”.

Do złożenie tych projektów zostali zobligowani uchwałą Rady Krajowej.

Nie będą to jedyne projekty ustaw w sprawie aborcji w tej kadencji. – Koalicja Obywatelska także taki projekt złoży, choć nie będziemy się prześcigać, czy będzie to poniedziałek, wtorek czy tydzień później – mówił w TVN24 sekretarz generalny PO, pytany o to, czy KO poprze projekt w tej sprawie, zapowiedziany przez Lewicę.

Przed rozpoczęciem obrad Prezydent RP oraz Marszałek Senior złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi św. Jana Pawła II, posłów II Rzeczypospolitej poległych podczas II wojny światowej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Czytaj też:

Nowy rząd spełni obietnice wyborcze? Co trzeci badany w to nie wierzyCzytaj też:

Ten specyficzny stan w Polsce trwa kilkanaście godzin. Od północy nie mamy władzy ustawodawczej